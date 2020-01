Барселона подписала форварда. Игрок перейдет в команду летом

«Барселона» объявила о подписании форварда Франсиско Тринкао, который выступает за португальскую «Брагу».

Трансфер обошелся каталонскому клубу в 31 миллион евро, а новичок перейдет в «Барселону» 1-го июля.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 3 гола. Тринкао может сыграть как вингером, так и центральным нападающим.

Отметим, что из-за травмы Луиса Суареса каталонцы хотели приобрести форварда прямо сейчас, но, видимо, до завершения трансферного окна сделать это не успеют.

🔜 Francisco Trincão

