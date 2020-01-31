Барселона подписала форварда. Игрок перейдет в команду летом

«Барселона» объявила о подписании форварда Франсиско Тринкао, который выступает за португальскую «Брагу».
Трансфер обошелся каталонскому клубу в 31 миллион евро, а новичок перейдет в «Барселону» 1-го июля.
20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 3 гола. Тринкао может сыграть как вингером, так и центральным нападающим.
Отметим, что из-за травмы Луиса Суареса каталонцы хотели приобрести форварда прямо сейчас, но, видимо, до завершения трансферного окна сделать это не успеют.
🔜 Francisco Trincão— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020
Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.
Источник — ФК Барселона
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