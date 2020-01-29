В четверг, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле комплекса «Regnum Sports Center», начало в 9:00.

Донецкий «Шахтер» продолжает поддерживать здоровый режим дня у своих поклонников. Последняя игра действующего чемпиона Украины в первой части зимних сборов начнется даже раньше, чем рабочий день в отдельных сферах деятельности в нашей стране. Будущий соперник «горняков» – чешский футбольный клуб «Словацко» из города Угерске-Градиште, который в прошлом сезоне Первой лиги Чехии занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтер» и «Словацко».