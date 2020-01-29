Шахтер Донецк
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Словацко
30.01.2020 09:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Словацко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 29.01.2020 13:39
  • 497 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Словацко. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В четверг, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле комплекса «Regnum Sports Center», начало в 9:00.

Донецкий «Шахтер» продолжает поддерживать здоровый режим дня у своих поклонников. Последняя игра действующего чемпиона Украины в первой части зимних сборов начнется даже раньше, чем рабочий день в отдельных сферах деятельности в нашей стране. Будущий соперник «горняков» – чешский футбольный клуб «Словацко» из города Угерске-Градиште, который в прошлом сезоне Первой лиги Чехии занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтер» и «Словацко».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 13:48
    0
    ФК Сло́вацко» (чеш. 1. FC Slovácko) — чешский футбольный клуб из города Угерске-Градиште, выступающий в Первой лиге.
    --------------------
    Если подключить Тайсона и Марлоса, то ничейку вполне реально отстоять.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 13:48
    0
    ФК Сло́вацко» (чеш. 1. FC Slovácko) — чешский футбольный клуб из города Угерске-Градиште, выступающий в Первой лиге.
    --------------------
    Если подключить Тайсона и Марлоса, то ничейку вполне реально отстоять.
    Ссылка
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