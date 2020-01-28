В среду, 29-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Пролетер» из Сербии. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе донетчан, начало в 09.45 по киевскому времени.

«Шахтер» продолжает вести подготовку к матчам против «Бенфики» и к весенней стадии чемпионата и Кубка Украины. На финишную прямую вышел первый сбор команды, матч против «Пролетера» станет для «горняков» уже третьим за короткий период. Соперник донетчанв в минувшем сезоне занял восьмое место в чемпионате Сербии, а сейчас сдал свои позиции и находится на 12-й позиции. Интересно, что готовясь к сезону, «Шахтер» и «Пролетер» в июле уже встречались во время австрийских сборов и тогда «горняки» убедительно переиграли соперника со счетом 3:0,

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Пролетер».