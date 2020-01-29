Товарищеский матч.



Шахтер – Пролетер – 0:1



Радинович, 50



Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) – Сиприано, Муравский, Кривцов (Матвиенко, 45), Кирюханцев – Маркос Антонио, Бондаренко – Вакула (Мудрик, 46), Дентиньо, Тете – Сикан (Фернандо, 62).



Запасные: Пятов, Хочолава, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Веллингтон Нем, Марлос, Коваленко, Алан Патрик, Коноплянка, Болбат.

Пролетер: Петрич – Кавчевич, Андреевич, Пинто, Танасин – Пеич, Йованович – Новакович, Радинович, Марьянович – Рушевич.



Запасные:



Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)



66 мин. ОПАСНО! Антонио классно вырезал передачу на ход Фернандо из центра поля, однако Марьянович успел догнать форварда Шахтера.



65 мин. Фернандо слишком резко пошел в отбор мяча на чужой половине, в результате врезал по ногам Пинто, вместо желаемого.



63 мин. Трубин неуверенно сыграл кулаками при попытке перехватить подачу от углового на левом фланге во вратарскую.



62 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Фернандо заменил Сикана.



58 мин. ОПАСНО! Мудрик прорвался к левому углу вратарской, однако его усилия были тщетны – оффсайд зафиксировал арбитр еще во время передачи Дентиньо.



56 мин. Бондаренко фолом сорвал выход соперников в контратаку через правый фланг.



54 мин. Кирюханцев завершил рывок по правому флангу потерей мяча у лицевой границы.



53 мин. Не смог длинный перевод мяча в переднюю линию от Сиприано открыть на фланге Мудрика.



50 мин. ГОЛ! Радинович сместился с левого фланга к центральной зоне, после чего плотно пробил низом в левый угол. Трубин не смог среагировать на угрозу в полной мере.



48 мин. Загрузка мяча верховой передачей от центра поля в исполнении Марьяновича оказалась безуспешной.



46 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Трубин вышел вместо Шевченко, а Мудрик заменил Вакулу.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Матвиенко заменил Кривцова и получил капитанскую повязку. Травма у Сергея?



44 мин. Бондаренко был первым на отскоке, однако соперник не стал сбавлять ход, в результате чего сыграл точно в голеностоп полузащитнику дончан.



42 мин. МОМЕНТ! Избежал оффсайда Рушевич при передаче с левого фланга, вышел под острым углом к воротам Шевченко, и пробил низом в дальний угол. Алексей вновь справился на высшем уровне!



40 мин. Петрич забрал мяч в руки после подачи Тете с углового на правом фланге.



39 мин. Рулетка Зидача у чужой штрафной завершилась не акцентированным ударом в сторону ворот Шевченко.



38 мин. МОМЕНТ! Шевченко достал из ближней девятки удар Новаковича от правого угла штрафной! Контратаки сербской команды крайне опасны!



37 мин. Вакула порывался пройти мимо соперников во время рейда с левого фланга, однако потерял мяч в ситуации 1-в-3. Затем, пришлось подкатом останавливать контратаку сербской команды.



36 мин. Угловой на левом фланге принес прострел Сиприано.



33 мин. Сикан классно вступил в отбор на левом фланге обороны оппонентов, выиграл мяч для Тете, который, затем, сместился к центру штрафной, однако завершающий удар оказался просто ужасным.



31 мин. МОМЕНТ! Редкий удар в створ ворот. Тете хлестко пробил со средней дистанции с правой стороны атаки в ближний угол. Без проблем для Петрича.



29 мин. Ух, как же досталось по ребрам Тете от Леандро, который заблокировал проход соперника по правому флангу штрафной.



27 мин. МОМЕНТ! Куда же сейчас отдавал мяч Тете?! В створ ворот, будучи последним защитником! Повезло, что Шевченко успел среагировать на такое действие партнера!



25 мин. МОМЕНТ! В крестовину дальнего угла попал мяч после отскока от защитника сербской команды, который старался перехватить подачу Тете от правого углового флажка!



23 мин. Вакула неплохо подавал от левой боковой границы штрафной, однако Сикан нарушил правила в верховой борьбе против защитника, хотя и смог зацепиться за эту передачу.



22 мин. Андреевич на газоне после столкновения у левого угла штрафной.



21 мин. Сикан старался в подкате перехватить мяч перед получением его Танасином. Арбитр зафиксировал фол, однако Каштру доволен действием молодого форварда.



19 мин. Ошиблись дончане в центре поля, в результате чего получили контратаку на свои ворота, однако Кривцов сумел все же догнать Новаковича на левом фланге штрафной.



17 мин. Сикан оттянулся в глубину поля для поддержания розыгрыша мяча. Сербская команда насытила пространство перед штрафной, так что там особо не разбежаться.



15 мин. Бондаренко слишком предсказуемо пытался вскрыть оборону через треугольник с Тете и Дентиньо – соперники перехватили.



13 мин. Сбили Тете у боковой границы поля еще при начале попытки бразильца продвинуться на фронт атаки.



11 мин. Сиприано прорвался по левому флангу, однако взаимопонимания с Вакулой найти так и не смог.



10 мин. Шахтер отвечает привычным ему позиционным розыгрышем.



8 мин. Сербская команда начала с достаточно акцентированного прессинга на чужой половине поля, так что дончанам приходится искать пути для выхода.



8 мин. Сикан получил отмашку в лицо от соперника на правом фланге атаки.



5 мин. Оффсайд был у Решича во время подачи с правого фланга, так что удар в сторону ворот Шевченко не был был актуальным.



3 мин. Шахтер ответил посредством прострела Сиприано с левой стороны атаки, который также оказался перехвачен.



1 мин. Кривцов вынес мяч из штрафной после прострела с левого фланга, после чего Антонио выиграл подбор, и качественно подставил спину сопернику, заработав стандарт.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В среду, 29-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Пролетер» из Сербии. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе донетчан, начало в 09.45 по киевскому времени.

«Шахтер» продолжает вести подготовку к матчам против «Бенфики» и к весенней стадии чемпионата и Кубка Украины. На финишную прямую вышел первый сбор команды, матч против «Пролетера» станет для «горняков» уже третьим за короткий период. Соперник донетчанв в минувшем сезоне занял восьмое место в чемпионате Сербии, а сейчас сдал свои позиции и находится на 12-й позиции. Интересно, что готовясь к сезону, «Шахтер» и «Пролетер» в июле уже встречались во время австрийских сборов и тогда «горняки» убедительно переиграли соперника со счетом 3:0,

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Пролетер».