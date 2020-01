Федерер второй раз в карьере отыграл 7 матчболов

В четвертом сете американец имел 7 матчболов (один из них – тройной), но третьему номеру посева удалось перевести матч в пятую партию и одержать победу.

Для Федерера это был 24-й победный матч в карьере, когда удалось отыграть не менее одного матчбола соперников. Более того, Роджер повторил рекорд по количеству матчболов, которые удалось спасти в течение одной встречи. Еще один такой матч состоялся в далеком 2003 году на турнире в Цинциннати против австралийца Скотта Дрейпера.

Defeating 🇺🇸 Tennys #Sandgren at @AustralianOpen 🇨🇭 Roger #Federer collects his 24th winning match with at least 1 saved match point#AustralianOpen #AustralianOpen2020 pic.twitter.com/WERdVmBL7G