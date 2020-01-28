Федерер второй раз в карьере отыграл 7 матчболов

Всего в коллекции швейцарца 24 победных матча, в которых соперники имели хотя бы один матчбол

  • 28.01.2020 11:07
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Федерер второй раз в карьере отыграл 7 матчболов
© Australian Open. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер чудесным образов вырвал победу в матче 1/4 финала Australian Open против Тенниса Сандгрена.
 
В четвертом сете американец имел 7 матчболов (один из них – тройной), но третьему номеру посева удалось перевести матч в пятую партию и одержать победу.
 
Для Федерера это был 24-й победный матч в карьере, когда удалось отыграть не менее одного матчбола соперников. Более того, Роджер повторил рекорд по количеству матчболов, которые удалось спасти в течение одной встречи. Еще один такой матч состоялся в далеком 2003 году на турнире в Цинциннати против австралийца Скотта Дрейпера.
 
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Источник — Sport.ua

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