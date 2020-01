Australian Open. Вавринка одолел Медведева в пяти сетах

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сотворил пока что главную сенсацию игрового дня на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в 1/8 финала четвертого сеяного Даниила Медведева.

Победитель АО-2014 одолел 23-летнего россиянина в пяти сетах.

Australian Open. Четвертый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 2:6, 4:6, 7:6(2), 6:2

Отметим, что Медведев проиграл все шесть пятисетовых матчей в своей карьере.

Вавринка в 1/4 финала сразится против победителя матча Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия).

