Australian Open. Вавринка одолел Медведева в пяти сетах

Швейцарец выбил четвертого сеяного на пути в четвертьфинал

  • 27.01.2020 10:05
  • 1217 просмотров
  • 9 комментариев
Australian Open. Вавринка одолел Медведева в пяти сетах
© Australian Open. Стэн Вавринка
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сотворил пока что главную сенсацию игрового дня на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в 1/8 финала четвертого сеяного Даниила Медведева.
 
Победитель АО-2014 одолел 23-летнего россиянина в пяти сетах.
 
Australian Open. Четвертый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 2:6, 4:6, 7:6(2), 6:2
 
Отметим, что Медведев проиграл все шесть пятисетовых матчей в своей карьере.
 
Вавринка в 1/4 финала сразится против победителя матча Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.01.2020 11:13
    0
    vizuals, 27.01.2020 10:39
    Сенсацію?????)((( Автор взагалі в курсі, хто такий Ваврінка???
    При всій повазі до Стена це не скасовує того факту, що на нього був коефіціент майже 4-ка, а за останні 2 роки лише на 1 шоломі з 8 Ваврінка пройшов далі ніж Данііл(у росіянина таких випадків 4). До того ж обидві особисті зустрічі досі завершувалися теж на користь росіянина.
    Хоча я дуже радий, що сьогодні швейцарець таки зумів "вигризти" перемогу.
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    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 27.01.2020 11:03
    -1
    Стен, надо и второго уделать. Знаю, припиздуешь и следующего. Даже если это будет немец.
    Зверев, меняй таки фамилию, тогда вся Украина будет за тебя)))
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    Rihel
      Rihel, 27.01.2020 10:46
    -6
    patriotUAUSA, 27.01.2020 10:15
    молодец швейцарец ))))))уделал путинского ватника.Похоже весь мир сплотился против агрессора.Ура товарищи
    Петушок,а ты случайно не заблудился? Ничего ,что у тебя флажок немножко странный для такого кукарекания?
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    vizuals
    online
      vizuals, 27.01.2020 10:39
    +4
    Сенсацію?????)((( Автор взагалі в курсі, хто такий Ваврінка???
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    dedpixto
      dedpixto, 27.01.2020 10:37
    +1
    patriotUAUSA, 27.01.2020 10:15
    молодец швейцарец ))))))уделал путинского ватника.Похоже весь мир сплотился против агрессора.Ура товарищи
    нет, конечно, любой минус против слова, имеющего эпитет "российский", является положительным моментом, но назвать Медведева ватником трудно, учитывая что вся его семья свалила во Францию ещё 7 лет назад, и сам он сейчас живёт в Монако, ничем России не обязанный (в отличие от знаменитых ватников типа Исинбаевой)
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    сергей богданов
      сергей богданов, 27.01.2020 10:34
    +3
    Красава Стэн снова в деле!
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    vital
    online
      vital, 27.01.2020 10:17
    +1
    Стен зе мен
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    patriotUAUSA
    online
      patriotUAUSA, 27.01.2020 10:15
    +3
    молодец швейцарец ))))))уделал путинского ватника.Похоже весь мир сплотился против агрессора.Ура товарищи
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 10:07
    +6
    Хорошая новость-старая гвардия продолжает рулить
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 10:07
    +6
    Хорошая новость-старая гвардия продолжает рулить
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    vizuals
    online
      vizuals, 27.01.2020 10:39
    +4
    Сенсацію?????)((( Автор взагалі в курсі, хто такий Ваврінка???
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    сергей богданов
      сергей богданов, 27.01.2020 10:34
    +3
    Красава Стэн снова в деле!
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    patriotUAUSA
    online
      patriotUAUSA, 27.01.2020 10:15
    +3
    молодец швейцарец ))))))уделал путинского ватника.Похоже весь мир сплотился против агрессора.Ура товарищи
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    dedpixto
      dedpixto, 27.01.2020 10:37
    +1
    patriotUAUSA, 27.01.2020 10:15
    молодец швейцарец ))))))уделал путинского ватника.Похоже весь мир сплотился против агрессора.Ура товарищи
    нет, конечно, любой минус против слова, имеющего эпитет "российский", является положительным моментом, но назвать Медведева ватником трудно, учитывая что вся его семья свалила во Францию ещё 7 лет назад, и сам он сейчас живёт в Монако, ничем России не обязанный (в отличие от знаменитых ватников типа Исинбаевой)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.01.2020 10:17
    +1
    Стен зе мен
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.01.2020 11:13
    0
    vizuals, 27.01.2020 10:39
    Сенсацію?????)((( Автор взагалі в курсі, хто такий Ваврінка???
    При всій повазі до Стена це не скасовує того факту, що на нього був коефіціент майже 4-ка, а за останні 2 роки лише на 1 шоломі з 8 Ваврінка пройшов далі ніж Данііл(у росіянина таких випадків 4). До того ж обидві особисті зустрічі досі завершувалися теж на користь росіянина.
    Хоча я дуже радий, що сьогодні швейцарець таки зумів "вигризти" перемогу.
    Ссылка
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