Australian Open. Вавринка одолел Медведева в пяти сетах

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сотворил пока что главную сенсацию игрового дня на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в 1/8 финала четвертого сеяного Даниила Медведева.
Победитель АО-2014 одолел 23-летнего россиянина в пяти сетах.
Australian Open. Четвертый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 2:6, 4:6, 7:6(2), 6:2
Отметим, что Медведев проиграл все шесть пятисетовых матчей в своей карьере.
Вавринка в 1/4 финала сразится против победителя матча Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия).
Ранее турнир покинул Гаэль Монфис.
Welcome back to the final 🎱, @stanwawrinka!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020
The 2014 champion def. Daniil Medvedev 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 to reach his fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/XcRV9wrq86
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Источник — Sport.ua
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Хоча я дуже радий, що сьогодні швейцарець таки зумів "вигризти" перемогу.
Зверев, меняй таки фамилию, тогда вся Украина будет за тебя)))
Хоча я дуже радий, що сьогодні швейцарець таки зумів "вигризти" перемогу.
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