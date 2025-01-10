Что нужно Свентек или Гауфф, чтобы обойти Соболенко и возглавить рейтинг?

12 января стартует Открытый чемпионат Австралии 2025.

На кортах Мельбурна трофей предстоит защитить первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Существуют расклады, при которых Соболенко может потерять лидерство в рейтинге WTA. Для этого, конечно же, нужно, чтобы Арина снова не выиграла трофей Australian Open.

Арину могут обойти Ига Свентек и Коко Гауфф, которые сейчас занимают вторую и третью позицию в мировом рейтинге. Не вдаваясь в подробности, сразу стоит отметить, что если у Иги все зависит от нее самой, то Коко нужно надеяться еще и на неудачное выступление Соболенко и Свентек.

Расклады на первую ракетку мира после Australian Open 2025

Как и отмечалось выше, Свентек может выиграть трофей на АО-2025 и вернуть первую строчку. Т.е. если Ига и Арина сыграют между собой в финале, то польке необходимо победить и взять титул, чтобы стать первой ракеткой мира.

Ига может стать первой, и не выигрывая Aus Open, и даже вылетев в первом же раунде. Для этого нужно, чтобы Соболенко не вышла в четвертьфинал, а Гауфф не взяла трофей.

У Коко ситуация сложнее. Помимо того, что нужно стать чемпионкой, также американке нужен вылет Иги в 1-м или 2-м раунде, а также отсутствие Соболенко в полуфинале.

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