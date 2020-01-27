Australian Open. Монфис проиграл Тиму на пути в четвертьфинал

Французский теннисист Гаэль Монфис проиграл матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В поединке 1/8 финала бойфренд Элины Свитолиной в трех сетах уступил пятому сеяному австрийцу Доминику Тиму.
Australian Open. Четвертый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Доминик Тим (Австрия) – 2:6, 4:6, 4:6
Отметим, что в четвертьфинале Тим сразится с победителем матча Рафаэль Надаль – Ник Кирьос.
Монфис лишь раз в карьере выходил в 1/4 финала на австралийском мейджоре (2016 год).
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Источник — Sport.ua
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