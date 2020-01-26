Испанская Сегунда. 25-й тур.



Жирона – Реал Овьедо – 0:0



Жирона: Риесго – Мойика, Микель, Хуанпе, Маффео – Гранель, Гумбау – Хайро, Адай, Гарсия – Стуани.



Запасные: Карлос, Рамальо, Гуал, Гальяр, Хосабед, Диаманка, Брандон.

Реал Овьедо: Лунин – Мосса, Боланьо, Карлос, Нието – Сауль Берхон, Джимми, Луисми, Барсенас – Ортуньо, Саньялли.



Запасные: Нерео, Аррибас, Рамос, Ибра, Борха, Техера, Лоло.

Арбитр: Сауль Айс Риг (Муро-де-Алькой, Испания)



Стадион: «Мунисипал де Монтиливи» (Жирона, Испания)



37 мин. МОМЕНТ! ЛУНИН! Отличный сейв после удара сходу в левый нижний угол из противоположной половины штрафной от Адая! Поймали на контратаке!



36 мин. Нет! Арбитр посмотрели повтор, и решили, что эпизод не тянет на столь серьезное наказание!



35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Отскочил в руку Мойике мяч при попытке защитника остановить подачу с левого фланга на дальний угол вратарской!



34 мин. МОМЕНТ! Гранель очень сильно приложился по мячу на средней дистанции до ворот, а его удар пришелся чуть в сторону от левого верхнего угла ворот Лунина!



32 мин. В центр поля переместилась игра в последние минуты. Без особого содержания.



29 мин. Микель длинной передачей через все поле не смог найти партнеров у чужих владений.



27 мин. Очередь и Стуани нарушить правила. Ближе к центру поля, а это значит, что гости выходят в атаку.



25 мин. Нарушил правила Адай во время попытки пройти по правому флангу.



22 мин. Штрафной заработал Гарсия в борьбе в партере в центре поля.



20 мин. Стуани проиграл борьбу за верховой мяч Боланьо при подаче с левого фланга от Хайро.



18 мин. МОМЕНТ! Недоволен своим дальним ударом Гарсия. Размял он Лунина исполнением выстрела по навесной траектории.



17 мин. Стуани искал подачей с левого фланга Гарсия, однако нашел лишь голову опекавшего форварда Боланьо.



15 мин. МОМЕНТ! Выстрел Гумбау из полукруга у штрафной отправил мяч над левым верхним угловом ворот гостей!



13 мин. Барсенас не смог зацепиться за мяч в центре поля при борьбе в воздухе против Гумбау.



10 мин. Лунин кулаками вынес из штрафной мяч при подаче с правого фланга.



10 мин. Пробежался по левому флангу Саньялли, однако проиграл в борьбе корпусами уже первому оппоненту на своем пути.



8 мин. МОМЕНТ! Первая работа для Лунина! Стуани угрожал его воротам ударом из правой половины штрафной в дальний угол, однако Андрей сумел парировать мяч!



6 мин. Жирондинцы перешли в прессинг на чужой половине поля. Команде Хави Росады непросто выйти во владение.



4 мин. МОМЕНТ! Стуани простил оборону соперников за не слаженные действия промахом из района одиннадцатиметровой отметки! Лунин бы не доставал мяч, который летел в правый верхний угол его ворот!



3 мин. Сольный рывок Барсенаса по правому флангу был остановлен четким по исполнению подкатом Мойики.



2 мин. На чужой половине поля обосновались гости в контроле мяча.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать пятого тура Испанской Сегунды, в котором сразятся «Жирона» и «Реал Овьедо». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Мунисипал де Монтиливи», начало в 21:30.

Аренда украинского голкипера Андрея Лунина в скромный «Реал Овьедо», который выступает во второй по силе лиге Испании, была призвана исправить положение терпящего бедствие коллектива. Однако первые игры Андрею явно не пойдут в актив. «Карбайонцы» находятся на пороге попадания в зону вылета, что не освобождает их от необходимости в предстоящем туре сыграть на выезде против каталонской «Жироны», которая, наоборот, вплотную подошла к зоне плей-офф за повышение в классе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Жироной» и «Реалом Овьедо».