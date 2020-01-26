Жирона – Реал Овьедо – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать пятого тура Испанской Сегунды

  • 26.01.2020 21:23
  • 3819 просмотров
  • 3 комментария
Жирона – Реал Овьедо – 0:0. LIVE
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Испанская Сегунда. 25-й тур.

Жирона – Реал Овьедо – 0:0

Жирона: Риесго – Мойика, Микель, Хуанпе, Маффео – Гранель, Гумбау – Хайро, Адай, Гарсия – Стуани.

Запасные: Карлос, Рамальо, Гуал, Гальяр, Хосабед, Диаманка, Брандон.

Реал Овьедо: Лунин – Мосса, Боланьо, Карлос, Нието – Сауль Берхон, Джимми, Луисми, Барсенас – Ортуньо, Саньялли.

Запасные: Нерео, Аррибас, Рамос, Ибра, Борха, Техера, Лоло.

Арбитр: Сауль Айс Риг (Муро-де-Алькой, Испания)

Стадион: «Мунисипал де Монтиливи» (Жирона, Испания)

37 мин. МОМЕНТ! ЛУНИН! Отличный сейв после удара сходу в левый нижний угол из противоположной половины штрафной от Адая! Поймали на контратаке!

36 мин. Нет! Арбитр посмотрели повтор, и решили, что эпизод не тянет на столь серьезное наказание!

35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Отскочил в руку Мойике мяч при попытке защитника остановить подачу с левого фланга на дальний угол вратарской!

34 мин. МОМЕНТ! Гранель очень сильно приложился по мячу на средней дистанции до ворот, а его удар пришелся чуть в сторону от левого верхнего угла ворот Лунина!

32 мин. В центр поля переместилась игра в последние минуты. Без особого содержания.

29 мин. Микель длинной передачей через все поле не смог найти партнеров у чужих владений.

27 мин. Очередь и Стуани нарушить правила. Ближе к центру поля, а это значит, что гости выходят в атаку.

25 мин. Нарушил правила Адай во время попытки пройти по правому флангу.

22 мин. Штрафной заработал Гарсия в борьбе в партере в центре поля.

20 мин. Стуани проиграл борьбу за верховой мяч Боланьо при подаче с левого фланга от Хайро.

18 мин. МОМЕНТ! Недоволен своим дальним ударом Гарсия. Размял он Лунина исполнением выстрела по навесной траектории.

17 мин. Стуани искал подачей с левого фланга Гарсия, однако нашел лишь голову опекавшего форварда Боланьо.

15 мин. МОМЕНТ! Выстрел Гумбау из полукруга у штрафной отправил мяч над левым верхним угловом ворот гостей!

13 мин. Барсенас не смог зацепиться за мяч в центре поля при борьбе в воздухе против Гумбау.

10 мин. Лунин кулаками вынес из штрафной мяч при подаче с правого фланга.

10 мин. Пробежался по левому флангу Саньялли, однако проиграл в борьбе корпусами уже первому оппоненту на своем пути.

8 мин. МОМЕНТ! Первая работа для Лунина! Стуани угрожал его воротам ударом из правой половины штрафной в дальний угол, однако Андрей сумел парировать мяч!

6 мин. Жирондинцы перешли в прессинг на чужой половине поля. Команде Хави Росады непросто выйти во владение.

4 мин. МОМЕНТ! Стуани простил оборону соперников за не слаженные действия промахом из района одиннадцатиметровой отметки! Лунин бы не доставал мяч, который летел в правый верхний угол его ворот!

3 мин. Сольный рывок Барсенаса по правому флангу был остановлен четким по исполнению подкатом Мойики.

2 мин. На чужой половине поля обосновались гости в контроле мяча.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать пятого тура Испанской Сегунды, в котором сразятся «Жирона» и «Реал Овьедо». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Мунисипал де Монтиливи», начало в 21:30.

Аренда украинского голкипера Андрея Лунина в скромный «Реал Овьедо», который выступает во второй по силе лиге Испании, была призвана исправить положение терпящего бедствие коллектива. Однако первые игры Андрею явно не пойдут в актив. «Карбайонцы» находятся на пороге попадания в зону вылета, что не освобождает их от необходимости в предстоящем туре сыграть на выезде против каталонской «Жироны», которая, наоборот, вплотную подошла к зоне плей-офф за повышение в классе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Жироной» и «Реалом Овьедо».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.01.2020 22:05
    0
    Посилання на пряму трансляцію матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=VOmqlNMqsc4
    Всі матчі LaLiga 2 - транслюються в Youtube наживо. Ще й можете практикувати англійську мову.
    https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.01.2020 21:41
    +1
    Лунин профи
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 26.01.2020 21:14
    0
    з автором статті не згоден, якщо в першому матчі провина Андрія в другому голі була, то вже у наступній грі він діяв на непоганому рівні.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.01.2020 21:41
    +1
    Лунин профи
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.01.2020 22:05
    0
    Посилання на пряму трансляцію матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=VOmqlNMqsc4
    Всі матчі LaLiga 2 - транслюються в Youtube наживо. Ще й можете практикувати англійську мову.
    https://www.youtube.com/channel/UCs3Gqvp1tO-nK-XNzFlopsg
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 26.01.2020 21:14
    0
    з автором статті не згоден, якщо в першому матчі провина Андрія в другому голі була, то вже у наступній грі він діяв на непоганому рівні.
    Ссылка
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