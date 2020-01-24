23-й тур
Гент
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Генк
25.01.2020 21:30   ТВ-трансляция: 

Гент – Генк. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура чемпионата Бельгии

  • 24.01.2020 17:49
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Гент – Генк. Текстовая трансляция матча
В субботу, 25-го января, состоится матч 23-го тура Лиги Жюпилер, в котором «Гент» примет «Генк». Матч пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало – в 21:30 по киевскому времени.
 
Обе команды находятся в лидирующей шестерке, однако «Гент» опережает «Генк» на 8 очков. И победа нужнее гостям. Однако в плей-офф, куда почти наверняка пробьются «буйволы», командам зачислят половину баллов, заработанных в регулярном чемпионате. Так что вряд ли хозяева намерены делиться очками!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Генк».

 

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Источник — Sport.ua

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