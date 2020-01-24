В субботу, 25-го января, состоится матч 23-го тура Лиги Жюпилер, в котором «Гент» примет «Генк». Матч пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало – в 21:30 по киевскому времени.

Обе команды находятся в лидирующей шестерке, однако «Гент» опережает «Генк» на 8 очков. И победа нужнее гостям. Однако в плей-офф, куда почти наверняка пробьются «буйволы», командам зачислят половину баллов, заработанных в регулярном чемпионате. Так что вряд ли хозяева намерены делиться очками!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Генк».