23-й тур
Гент
4:1
Генк
25.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Безуса помог Генту разгромить Генк

Пластун также принял участие в голевой атаке

  • 25.01.2020 23:28
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Гол Безуса помог Генту разгромить Генк
© voetbalkrant.com
В поединке 23-го тура бельгийской Лиги Жюпилер «Гент» дома одержал уверенную победу над «Генком». Хотя начиналось для хозяев не все так радужно.

Гости открыли счет уже на 16-й минуте встречи. Ито справа ворвался в штрафную, обыграл двоих защитников и прострелил. Кумс прервал передачу, но мяч отскочил к Бонгонде, который с разворота пробил под дальнюю штангу – 0:1!
 
«Буйволы» продолжали идти вперед и даже забили гол, но он не был засчитан из-за офсайда. Однако на последней минуте основного времени первого тайма счет сравнял Мохаммади. После подачи от Дэвида он принял мяч и спокойно расстрелял ворота – 1:1.
 
После перерыва «Гент» продолжал владеть преимуществом и вскоре вышел вперед. Причем гол получился «украинским»: после удара Пластуна мяч попал в защитника, но Безус ударом в касание поразил дальнюю девятку – 2:1. К сожалению, Роман не смог доиграть встречу до конца: пошел в подкат и, похоже, потянул мышцу.
 
Но его партнеры довели дело до разгрома. Под занавес матча Пластун разогнал контратаку «3 в 2», и Одиджа-Офоэ, выскочив один на один, технично пробросил мяч мимо голкипера. А когда истекли даже компенсированные минуты, Ньянгбо (также после выхода тет-а-тет с голкипером) установил окончательный счет – 4:1.
 
«Гент» с 45-тью очками занимает второе место в турнирной таблице. У «Генка» 34 балла и 6-я строчка. 1 февраля обе команды проведут очередные поединки в рамках чемпионата страны. «Гент» едет в гости к «Мехелену», а «Генк» принимает «Шарлеруа».
 
Чемпионат Бельгии. 23-й тур.
 
«Гент» – «Генк» – 4:1

 Мохаммади (45), Безус (52), Одиджа-Офоэ (88), Ньянгбо (90+4) - Бонгонда (16).

 Бонгонда (23).
 
«Гент»: Камински – Нгадё-Нгаджюи, Мохаммади, Пластун, Овусу, Кастро-Монтес - Одиджа-Офоэ, Безус (Ньянгбо, 66), Кумс (Квилитая, 90+1) – Дэвид (Марре, 86), Депуатр.
 
«Генк»: Куке – Девест, Уронен (Пейнтсил, 85), Мюле, Куэста – Берге, Торстведт (Мёллер Дели, 62), Воутерс (Грошовский, 46) – Ито, Онуачу, Бонгонда.
 
Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).
 
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Источник — Sport.ua

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