Гол Безуса помог Генту разгромить Генк

В поединке 23-го тура бельгийской Лиги Жюпилер «Гент» дома одержал уверенную победу над «Генком». Хотя начиналось для хозяев не все так радужно.



Гости открыли счет уже на 16-й минуте встречи. Ито справа ворвался в штрафную, обыграл двоих защитников и прострелил. Кумс прервал передачу, но мяч отскочил к Бонгонде, который с разворота пробил под дальнюю штангу – 0:1!

«Буйволы» продолжали идти вперед и даже забили гол, но он не был засчитан из-за офсайда. Однако на последней минуте основного времени первого тайма счет сравнял Мохаммади. После подачи от Дэвида он принял мяч и спокойно расстрелял ворота – 1:1.

После перерыва «Гент» продолжал владеть преимуществом и вскоре вышел вперед. Причем гол получился «украинским» : после удара Пластуна мяч попал в защитника, но Безус ударом в касание поразил дальнюю девятку – 2:1. К сожалению, Роман не смог доиграть встречу до конца: пошел в подкат и, похоже, потянул мышцу.

Но его партнеры довели дело до разгрома. Под занавес матча Пластун разогнал контратаку «3 в 2», и Одиджа-Офоэ, выскочив один на один, технично пробросил мяч мимо голкипера. А когда истекли даже компенсированные минуты, Ньянгбо (также после выхода тет-а-тет с голкипером) установил окончательный счет – 4:1.

«Гент» с 45-тью очками занимает второе место в турнирной таблице. У «Генка» 34 балла и 6-я строчка. 1 февраля обе команды проведут очередные поединки в рамках чемпионата страны. «Гент» едет в гости к «Мехелену», а «Генк» принимает «Шарлеруа».