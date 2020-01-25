ВИДЕО. Украинский мяч в Бельгии. Безус и Пластун организовали гол Гента

В матче чемпионата Бельгии «Гент» принимает «Генк», а хозяева сделали счет 2:1 благодаря украинскому хавбеку Роману Безусу, который забил точным ударом под перекладину.
Отметим, что мяч к Роману попал после попытки удара Игоря Пластуна.
Напомним, украинский форвард «Гента» Роман Яремчук травмирован и ближайшие 2-3 месяца команде не поможет.
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Источник — Sport.ua
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