ВИДЕО. Украинский мяч в Бельгии. Безус и Пластун организовали гол Гента

Украинцы оформили гол в чемпионате Бельгии

  • 25.01.2020 22:50
  • 1011 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Украинский мяч в Бельгии. Безус и Пластун организовали гол Гента
© kaagent.be

В матче чемпионата Бельгии «Гент» принимает «Генк», а хозяева сделали счет 2:1 благодаря украинскому хавбеку Роману Безусу, который забил точным ударом под перекладину.

Отметим, что мяч к Роману попал после попытки удара Игоря Пластуна.

Напомним, украинский форвард «Гента» Роман Яремчук травмирован и ближайшие 2-3 месяца команде не поможет.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:54
    +2
    вообще удивительное подключение центрального защитника при атаке, в чукр такое не увидишь.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:52
    0
    Пластун по сути ничего не сделал, просто к атаке подключился.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:54
    +2
    вообще удивительное подключение центрального защитника при атаке, в чукр такое не увидишь.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.01.2020 22:52
    0
    Пластун по сути ничего не сделал, просто к атаке подключился.
    Ссылка
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