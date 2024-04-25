Брюгге и Андерлехт ведут гонку за золото. Соболь вышел на замену у Генка

Вечером 24 апреля состоялись матчи 5-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии.

Топ-шестерка определяет обладателей медалей и разыгрывает путевки в еврокубки.

Брюгге и Андерлехт устроили гонку за золото. Оба фаворита одержали разгромные победы.

Андерлехт лидирует с 41 очком, а Брюгге идет вторым с отставанием в 2 пункта (39).

За Генк полчаса сыграл украинский защитник Эдуард Соболь – он вышел на замену на 61-й минуте матча.

Чемпионат Бельгии. 2-й раунд, 5-й тур, 24 апреля

Андерлехт – Серкль Брюгге – 3:0

Голы: Леони, 30, 55, Дреер, 32,

Брюгге – Генк – 4:0

Голы: Хутгла, 6, Скурась, 51, Тиаго, 57, де Куйпер, 67.

Турнирная таблица