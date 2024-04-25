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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
24.04.2024 21:30 – FT 3 : 0
Серкль Брюгге
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Бельгия
25 апреля 2024, 01:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:18
76
0

Брюгге и Андерлехт ведут гонку за золото. Соболь вышел на замену у Генка

Вечером 24 апреля состоялись матчи 5-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии

25 апреля 2024, 01:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:18
76
0
Брюгге и Андерлехт ведут гонку за золото. Соболь вышел на замену у Генка
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Вечером 24 апреля состоялись матчи 5-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии.

Топ-шестерка определяет обладателей медалей и разыгрывает путевки в еврокубки.

Брюгге и Андерлехт устроили гонку за золото. Оба фаворита одержали разгромные победы.

Андерлехт лидирует с 41 очком, а Брюгге идет вторым с отставанием в 2 пункта (39).

За Генк полчаса сыграл украинский защитник Эдуард Соболь – он вышел на замену на 61-й минуте матча.

Чемпионат Бельгии. 2-й раунд, 5-й тур, 24 апреля

Андерлехт – Серкль Брюгге – 3:0

Голы: Леони, 30, 55, Дреер, 32,

Брюгге – Генк – 4:0

Голы: Хутгла, 6, Скурась, 51, Тиаго, 57, де Куйпер, 67.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Андерлехт 5 3 0 2 8 - 6 41
2 Брюгге 5 4 1 0 13 - 3 39
3 Юнион Сент-Жилуаз 4 0 0 4 4 - 8 35
4 Генк 5 3 1 1 5 - 6 34
5 Серкль Брюгге 5 1 2 2 5 - 8 29
6 Антверпен 4 1 0 3 1 - 5 29
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Эдуард Соболь Андерлехт Брюгге Серкль Брюгге Генк Ферран Хутгла
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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