Брюгге и Андерлехт ведут гонку за золото. Соболь вышел на замену у Генка
Вечером 24 апреля состоялись матчи 5-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии
Вечером 24 апреля состоялись матчи 5-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии.
Топ-шестерка определяет обладателей медалей и разыгрывает путевки в еврокубки.
Брюгге и Андерлехт устроили гонку за золото. Оба фаворита одержали разгромные победы.
Андерлехт лидирует с 41 очком, а Брюгге идет вторым с отставанием в 2 пункта (39).
За Генк полчаса сыграл украинский защитник Эдуард Соболь – он вышел на замену на 61-й минуте матча.
Чемпионат Бельгии. 2-й раунд, 5-й тур, 24 апреля
Андерлехт – Серкль Брюгге – 3:0
Голы: Леони, 30, 55, Дреер, 32,
Брюгге – Генк – 4:0
Голы: Хутгла, 6, Скурась, 51, Тиаго, 57, де Куйпер, 67.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Андерлехт
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|41
|2
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|39
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|35
|4
|Генк
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|34
|5
|Серкль Брюгге
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|29
|6
|Антверпен
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|29
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