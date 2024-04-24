Вестерло сыграл вничью в Бельгии. Сидорчук провел весь матч

Вечером 23 апреля состоялись матчи 5-го тура второго раунда чемпионата Бельгии в пульке за 7–12 места.

Вестерло сыграл вничью с клубом Ауд-Хеверле Левен (1:1). Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел за хозяев поля весь матч.

В борьбе за выход в плей-офф за путевку Лигу конференций лидирует Гент (36 очков), обыгравший на выезде Сент-Трюйден (2:0).

Турнирное положение: Гент (36), Мехелен (30), Сент-Трюйден (27), Левен (23), Стандард (21), Вестерло (17).

Чемпионат Бельгии

Второй раунд. За 7–12 места, 5-й тур

Вестерло – Ауд-Хеверле Левен – 1:1

Голы: Тагир, 24 – Мартенс, 77

Сент-Трюйден – Гент – 0:2

Голы: Тиссудали, 44, Митрович, 85

Стандард – Мехелен – 0:0

Турнирная таблица