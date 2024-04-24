Вестерло сыграл вничью в Бельгии. Сидорчук провел весь матч
Гент уверенно лидирует в пульке за 7–12 места
Вечером 23 апреля состоялись матчи 5-го тура второго раунда чемпионата Бельгии в пульке за 7–12 места.
Вестерло сыграл вничью с клубом Ауд-Хеверле Левен (1:1). Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел за хозяев поля весь матч.
В борьбе за выход в плей-офф за путевку Лигу конференций лидирует Гент (36 очков), обыгравший на выезде Сент-Трюйден (2:0).
Турнирное положение: Гент (36), Мехелен (30), Сент-Трюйден (27), Левен (23), Стандард (21), Вестерло (17).
Чемпионат Бельгии
Второй раунд. За 7–12 места, 5-й тур
Вестерло – Ауд-Хеверле Левен – 1:1
Голы: Тагир, 24 – Мартенс, 77
Сент-Трюйден – Гент – 0:2
Голы: Тиссудали, 44, Митрович, 85
Стандард – Мехелен – 0:0
Турнирная таблица
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