Чемпионат Бельгии. Сидорчук сыграл весь матч, Соболь на поле не выходил
В Бельгии наростает интрига в борьбе за чемпионство
В чемпионате Бельгии завершился очередной тур. В чемпионской группе интрига возросла, поскольку «Юнион Сен-Жилуаз» и «Андерлехт» синхронно проиграли.
Брюссельцев обыграл «Генк». Эдуард Соболь всю игру просидел на скамейке запасных.
«Вестерло», за который играет Сергей Сидорчук, дома сыграл в результативную ничью в матче со «Стандардом» (3:3). Полузащитник сборной Украины вышел в старте и отыграл весь поединок.
Чемпионат Бельгии. Матчи 20-21 апреля
Шарлеруа – Эйпен – 1:0
Гол: Хейманс (14)
Генк – Андерлехт – 2:1
Голы: Арокодаре (14), Зекири (90+1, пенальти) – Дрейер (75)
Ауд-Хеверле Левен – Сент-Трюйден – 1:0
Голы: Мазиз (83)
Вестерло – Стандард – 3:3
Голы: Фриган (28), Стассин (48), Яу (58, пенальти) – Канга (21), Альсате (77), Лаифис (90+3)
Кортрейк – РВД Моленбек – 2:4
Голы: Амброз (37), Дэвис (66) – Гуйе (11), Соуза (14), Альберто (24, пенальти), Рен-Аделаид (90+8)
Серкль Брюгге – Антверпен – 0:1
Голы: Эджуке (66)
Юнион – Брюгге – 1:2
Голы: Пуэртас (82) – Ветлесен (52), Мейер (74)
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