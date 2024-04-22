Чемпионат Бельгии. Сидорчук сыграл весь матч, Соболь на поле не выходил

В чемпионате Бельгии завершился очередной тур. В чемпионской группе интрига возросла, поскольку «Юнион Сен-Жилуаз» и «Андерлехт» синхронно проиграли.

Брюссельцев обыграл «Генк». Эдуард Соболь всю игру просидел на скамейке запасных.

«Вестерло», за который играет Сергей Сидорчук, дома сыграл в результативную ничью в матче со «Стандардом» (3:3). Полузащитник сборной Украины вышел в старте и отыграл весь поединок.

Чемпионат Бельгии. Матчи 20-21 апреля

Шарлеруа – Эйпен – 1:0

Гол: Хейманс (14)

Генк – Андерлехт – 2:1

Голы: Арокодаре (14), Зекири (90+1, пенальти) – Дрейер (75)

Ауд-Хеверле Левен – Сент-Трюйден – 1:0

Голы: Мазиз (83)

Вестерло – Стандард – 3:3

Голы: Фриган (28), Стассин (48), Яу (58, пенальти) – Канга (21), Альсате (77), Лаифис (90+3)

Кортрейк – РВД Моленбек – 2:4

Голы: Амброз (37), Дэвис (66) – Гуйе (11), Соуза (14), Альберто (24, пенальти), Рен-Аделаид (90+8)

Серкль Брюгге – Антверпен – 0:1

Голы: Эджуке (66)

Юнион – Брюгге – 1:2

Голы: Пуэртас (82) – Ветлесен (52), Мейер (74)

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