ПСЖ намерен пригласить Гвардиолу

Французский клуб хочет подписать наставника «Манчестер Сити»

  • 19.01.2020 08:05
  • 1167 просмотров
  • 2 комментария
ПСЖ намерен пригласить Гвардиолу
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Парижский ПСЖ намерен пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. ПСЖ хочет сделать Гвардиоле очень «вкусное» предложение.

Ранее Гвардиола заявил, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон «на 100%».

49-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016-го года. Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола дважды выигрывал чемпионат Англии, дважды Кубок лиги, дважды Суперкубок Англии, а также становился обладателем Кубка Англии.

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Источник — Express

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 10:00
    0
    Если Пеп не выиграет вместе с Ман.Сити лигу чемпионов,то его могут уволить ,а ПСЖ это новый вызов при огромной зарплате,так что вполне реальный вариант
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    rikhard sorgee
      rikhard sorgee, 19.01.2020 09:55
    0
    Не поедет он в самый скучный и слабый чемп и не в деньгах дело.
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    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 10:00
    0
    Если Пеп не выиграет вместе с Ман.Сити лигу чемпионов,то его могут уволить ,а ПСЖ это новый вызов при огромной зарплате,так что вполне реальный вариант
    Ссылка
    rikhard sorgee
      rikhard sorgee, 19.01.2020 09:55
    0
    Не поедет он в самый скучный и слабый чемп и не в деньгах дело.
    Ссылка
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