ПСЖ намерен пригласить Гвардиолу

Парижский ПСЖ намерен пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. ПСЖ хочет сделать Гвардиоле очень «вкусное» предложение.
Ранее Гвардиола заявил, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон «на 100%».
49-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016-го года. Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола дважды выигрывал чемпионат Англии, дважды Кубок лиги, дважды Суперкубок Англии, а также становился обладателем Кубка Англии.
Источник — Express
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