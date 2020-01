ФК Олимпик: «Селюк спекулирует на теме расизма. Это цинично и несолидно»

Ранее известный агент Дмитрий Селюк обвинил главного тренера «Олимпика» Висенте Гомеса в расизме.

Теперь же «Олимпик» выступил с заявлением, в котором осудил слова Селюка:

«No to Seluk. No to racism.

Летом 2019 года на наш клуб с предложением о сотрудничестве вышел российско-украинский агент Селюк. Дмитрий известен украинским болельщикам как человек, подаривший футбольному миру Яя Туре. Собственно, на этом его заслуги перед футболом исчерпываются. Напомним, чем закончилась карьера Туре в «Ман Сити». На закате карьеры ивуариец понизил к себе требования, за что тогдашний Пеп Гвардиола перестал ставить футболиста в состав. Дмитрий Селюк не нашел ничего лучше, чем выступить с откровенными оскорблениями в адрес одного из самых авторитетных тренеров современности. Выглядело это несолидно.

Несмотря на тот скандал, учитывая опыт и связи агента, руководство «Олимпика» действительно пользовалось услугами Селюка во время комплектации команды летом. Дмитрий уверял: футболисты, которых он порекомендует, станут главными фигурами в «Олимпике». В итоге из того обилия футболистов, которые приезжали по протекции агента, мы оставили лишь двоих. Но и они оказались не профпригодны и вряд ли задержались бы даже в первой лиге Украины.

После прихода Висенте Гомеса игра «Олимпика» преобразилась. Тренер сделал ставку на других игроков, а пришедших в клуб от Селюка слабых исполнителей отправил в резерв. «Олимпик» выдал серию из четырех побед, благодаря которой сейчас имеет отличные шансы побороться за попадание в первую шестерку чемпионата.

Обвинения Селюка в адрес Висента Гомеса в расизме настолько абсурдны, что их трудно как-то прокомментировать. Под руководством испанца новыми лидерами дончан стали иранец Шахаб Захеди и француз Максим Тейшейра. Оправившись от травмы, на поле появился сенегалец Матар Диэйе. Главными критериями комплектации команды в «Олимпике» всегда являлись профессионализм, квалификация, талант и отношение к делу, но уж точно не расовая принадлежность.

Риторика Селюка идентична той, что и в случае с Гвардиолой. Агент просто недоволен тем фактом, что тренер отказался от услуг его футболистов. Но спекулировать на теме расизма (в то время, когда от него страдают десятки тысяч по всему миру) — цинично и несолидно».