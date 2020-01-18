ФК Олимпик: «Селюк спекулирует на теме расизма. Это цинично и несолидно»

Донецкий клуб отреагировал на слова Дмитрия Селюка

  • 18.01.2020 13:47
  • 525 просмотров
  • 0 комментариев
ФК Олимпик: «Селюк спекулирует на теме расизма. Это цинично и несолидно»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Ранее известный агент Дмитрий Селюк обвинил главного тренера «Олимпика» Висенте Гомеса в расизме.

Теперь же «Олимпик» выступил с заявлением, в котором осудил слова Селюка:

«No to Seluk. No to racism.

Летом 2019 года на наш клуб с предложением о сотрудничестве вышел российско-украинский агент Селюк. Дмитрий известен украинским болельщикам как человек, подаривший футбольному миру Яя Туре. Собственно, на этом его заслуги перед футболом исчерпываются. Напомним, чем закончилась карьера Туре в «Ман Сити». На закате карьеры ивуариец понизил к себе требования, за что тогдашний Пеп Гвардиола перестал ставить футболиста в состав. Дмитрий Селюк не нашел ничего лучше, чем выступить с откровенными оскорблениями в адрес одного из самых авторитетных тренеров современности. Выглядело это несолидно.

Несмотря на тот скандал, учитывая опыт и связи агента, руководство «Олимпика» действительно пользовалось услугами Селюка во время комплектации команды летом. Дмитрий уверял: футболисты, которых он порекомендует, станут главными фигурами в «Олимпике». В итоге из того обилия футболистов, которые приезжали по протекции агента, мы оставили лишь двоих. Но и они оказались не профпригодны и вряд ли задержались бы даже в первой лиге Украины.

После прихода Висенте Гомеса игра «Олимпика» преобразилась. Тренер сделал ставку на других игроков, а пришедших в клуб от Селюка слабых исполнителей отправил в резерв. «Олимпик» выдал серию из четырех побед, благодаря которой сейчас имеет отличные шансы побороться за попадание в первую шестерку чемпионата.

Обвинения Селюка в адрес Висента Гомеса в расизме настолько абсурдны, что их трудно как-то прокомментировать. Под руководством испанца новыми лидерами дончан стали иранец Шахаб Захеди и француз Максим Тейшейра. Оправившись от травмы, на поле появился сенегалец Матар Диэйе. Главными критериями комплектации команды в «Олимпике» всегда являлись профессионализм, квалификация, талант и отношение к делу, но уж точно не расовая принадлежность.

Риторика Селюка идентична той, что и в случае с Гвардиолой. Агент просто недоволен тем фактом, что тренер отказался от услуг его футболистов. Но спекулировать на теме расизма (в то время, когда от него страдают десятки тысяч по всему миру) — цинично и несолидно».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности