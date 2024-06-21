Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?

С 7 июня 2023 года главным тренером сборной Украины является Сергей Ребров. Этого 50-летнего специалиста прекрасно знают все, кто интересуется футболом в нашей стране, однако далеко немногие способны с легкостью назвать полный состав тренерского штаба «сине-желтых». При этом от квалификации и качества работы ассистентов зависит очень многое, что в свое время подтверждали многие топовые наставники – от Валерия Лобановского до Алекса Фергюсона.

Что ж, давайте исправим этот пробел и сегодня чуть более детально поговорим о тех, кто обычно остается в тени персоны главного тренера сборной Украины – ассистентах Сергея Реброва. Их, если опираться на данные из официальных источников, всего пять…

Висенте Гомес

Возраст: 52 года

Гражданство: Испания

Getty Images/Global Images Ukraine

Насколько известно, Висенте Гомес никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Зато с 2000 года он находился в структуре «Атлетика» Бильбао, где был ответственным за работу с юношеским и молодежным сектором клуба.

В 2014 году в карьере Висенте Гомеса произошел серьезный поворот, когда он покинул родную Испанию и принял приглашение от «Динамо». В Киев испанец перебрался не один – также в столицу Украины приехал его соотечественник Рауль Рианчо. Собственно говоря, именно с Рианчо у Реброва возникли хорошие рабочие отношения, которые и привели к «испанизации» столичного клуба. Их знакомство произошло еще в 2009-м в российском «Рубине», где Сергей доигрывал, а Рауль отвечал за физическую подготовку футболистов.

За Висенте Гомесом в «Динамо» с ходу был закреплен привычный ему молодежный сектор. Внедренные испанцем изменения в подготовку молодых футболистов, как поговаривали, позволили многим талантливым воспитанникам академии «бело-синих» совершить качественный прыжок в развитии и даже заиграть в первой команде. Обычно в прессе принято выделять фамилии Цыганкова и Миколенко, хотя это лишь те, кто действительно «выстрелил», ведь были еще и Бурда, Шепелев, Харатин, Чумак, Яремчук в конце концов, которому в родном клубе так и не оказали должного уровня доверия и раскрыться ему посчастливилось уже далеко за пределами Киева.

В 2016 году Гомес дорос до статуса ассистента Сергея Реброва в первой команде «Динамо». Главный тренер очень комплиментарно отзывался о способностях своего помощника, особо подчеркивая его невероятную работоспособность.

«Мне нравится работа испанских тренеров. Они любят работать, могут 24 часа работать. Висенте Гомес жил на базе. Тот объем работы, который он делал, ни один украинский тренер выполнить не в силах», – говорил Ребров.

Неудивительно, что когда Ребров покинул «Динамо», то Висенте Гомеса он забрал с собой в «Аль-Ахли». Однако далее судьба на какое-то время разделила этих специалистов. Ребров несколько месяцев был без работы, прежде чем возглавил «Ференцварош», а Гомес получил приглашение от Рауля Рианчо и уехал в московский «Спартак», где работал с июня по ноябрь 2018-го в атмосфере тотального хаоса.

Летом 2019 года Висенте Гомес вернулся в украинский футбол, став ассистентом Александра Хацкевича в «Динамо», но спустя полтора месяца весь штаб белоруса был отправлен в отставку. Испанец на этот раз недолго оставался без работы и впервые в карьере стал полноправным главным тренером основной команды – эту должность ему предложили в «Олимпике», где в целом Висенте зарекомендовал себя весьма неплохо.

Затем Гомес чуть меньше года провел в Азербайджане, где тренировал «Сабах», а с лета 2021 года вновь объединился с Ребровым, войдя в штаб Сергея в эмиратском «Аль-Айне». Когда украинец завершил работу в азиатском клубе и вернулся на родину, приняв приглашение стать коучем главной команды страны, Висенте Гомес последовал за своим боссом, с которым у него есть взаимное и всецелое доверие, что очень важно, причем далеко не только в футболе.

В сборной Украины Висенте Гомес в основном отвечает за физическую и тактическую подготовку игроков.

Альберто Босх

Возраст: 37 лет

Гражданство: Испания

Getty Images/Global Images Ukraine

Альберто Босх – молодой испанский специалист, обладающий уже весьма солидным опытом работы. Известно, что с 2004 по 2012 годы он сотрудничал с академией «Эспаньола», где помогал развиваться футболистам различных возрастов – от U-12 до U-16.

Но в начале 2013-го в карьере Босха также все начало стремительно меняться. Его пригласили в Украину, причем не в «Шахтер» или «Динамо», а в «Днепр», который в те годы был невероятно амбициозен и буквально грезил чемпионством. В днепровском клубе Босх стал у руля команды U-17, и протекцию ему в этом оказал, как поговаривали, соотечественник Хуанде Рамос, который на тот момент являлся главным тренером первой команды «Днепра».

В феврале 2015 года Босх перешел работать в «Динамо», где в сферу его ответственности также входили юношеские команды. При нем в киевском клубе многое изменилось, а сам Альберто рассказывал, что ему удалось унифицировать направление учебного процесса в детской школе «Динамо» с тем, что на тот момент существовало в первой и молодежной командах клуба. Про испанца также отзывались, как про человека, который предан своему делу и является невероятным трудоголиком.

Тогда же, во время работы в академии «Динамо», Босх установил хорошие рабочие отношения с Ребровым. Он постоянно был на связи и прислушивался к пожеланиям наставника первой команды, стремясь в юношеских командах максимально реализовывать те идеи и задумки Реброва, которые применялись в главной команде «бело-синих».

После ухода Реброва из «Динамо» покинул киевский клуб и Босх. Однако он не подался с Сергеем в Саудовскую Аравию, а решил принять приглашение Олега Кононова, войдя в его тренерский штаб в российском «Тереке». Впрочем, там Альберто не задержался и менее чем через год вновь оказался безработным, после чего его к себе в «Ференцварош» зазвал Ребров. Фактически тогда Босх впервые стал непосредственным помощником нынешнего главного тренера сборной Украины.

Впоследствии вместе с Ребровым Босх также работал в «Аль-Айне», а с лета минувшего года является членом тренерского штаба сборной Украины, где в основном выполняет функции главного аналитика, будучи ответственным за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, а также непосредственно за анализ матчей «сине-желтых» и ее соперников.

Рустам Худжамов

Возраст: 41 год

Гражданство: Украина

Getty Images/Global Images Ukraine

Рустам Худжамов хорошо известен всем почитателям украинского клубного футбола, так как он успел поиграть за несколько отечественных команд. В частности, голкипер защищал ворота «Харькова», «Шахтера», «Мариуполя», немного поиграл за «Зарю», «Металлист» и «Закарпатье», а также провел один поединок в воротах сборной Украины – это был гостевой для «сине-желтых» спарринг в феврале 2009 года против Сербии (1:0).

Карьеру футболиста Худжамов завершил в 2020 году. После того работал экспертом на телевидении, а буквально за несколько дней до начала полномасштабного вторжения российской армии на суверенную территорию Украины получил должность в тренерском штабе «Полесья», где должен был отвечать за работу с вратарями. Увы, свои функции по контракту Худжамову посчастливилось выполнять совсем немного, а летом 2022-го он с попрощался с клубом из Житомира.

Худжамов активно высказывал и высказывает свою гражданскую позицию, поддерживает ВСУ, насмехаясь над российскими пропагандистами. В 2022 году в СМИ была информация, что Худжамов задумывался над выдвижением своей кандидатуры на выборах президента УАФ, однако до этого дело так и не дошло, хотя Руслан имел поддержку среди некоторых коллег, а также его идеи в целом хорошо воспринимались болельщиками.

Летом 2023 года Худжамов вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины, став ответственным за подготовку голкиперов. Впоследствии один из подопечных – Анатолий Трубин – так отзывался о своем наставнике: «Очень интересно работать [с Худжамовым], потому что это молодой тренер, который не так давно завершил карьеру. Помню, как он еще играл за «Шахтер», «Харьков», эти его пенальти. Это очень запомнилось еще с детства. Каждый тренер дает что-то новое. Вижу, что этот тренер не просто тренирует, но и играет, понимает нюансы. Это интересно. Мне нравится».

Глеб Платов

Возраст: 32 года

Гражданство: Украина

Глеб Платов – это еще один специалист в штабе Реброва, за плечами которого нет опыта профессиональной игры в футбол. О Платове футбольное сообщество узнало в 2015 году, когда он стал аналитиком в «Динамо» U-19. Как впоследствии рассказывал сам Глеб, ему через журналиста посчастливилось попасть на собеседование в киевский клуб, причем лично к Сергею Реброву. Видение и хватка молодого парня, очевидно, понравились тогдашнему наставнику первой команды «бело-синих», и тот рекомендовал Платова в аналитики в юниорскую команду, за подготовку которой отвечал Висенте Гомес.

В 2016 году Платов дорос до уровня аналитика первой команды «Динамо», работая уже непосредственно в штабе Реброва, однако после ухода последнего из стана «бело-синих», который случился летом 2017-го, Глеб также покинул киевский клуб. Следующие три года Платов провел в Катаре, где на тот момент активно взялись за развитие футбола, стремясь достойно показать себя на ЧМ-2022, финальная часть которого прошла в этой стране. Молодой украинец отвечал за аналитику и скаутинг в тамошней ASPIRE Academy, а также сборной Катара U-23.

Сезон-2020/21 Платов провел в Азербайджане, куда его позвал к себе в ассистенты в «Сабах» Висенте Гомес. А после этого Глеб трудоустроился в «Днепре-1», где одновременно замыкал на себе выполнение сразу нескольких функций: спортивного директора, шеф-скаута и координатора молодежной академии.

Летом 2023 года Платов вошел в штаб Реброва в сборной Украины, где в его сферу ответственности входит аналитика и скаутинг. Кроме того, 32-летний специалист с октября минувшего года, предварительно покинув «Днепр-1», является спортивным директором словацкого клуба ДАК 1904 из города Дунайска Стреда, который по итогам сезона-2023/24 финишировал на втором месте в тамошней Суперлиге, получив возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

Хавьер Луруенья Лобо

Возраст: 33 года

Гражданство: Испания

Хавьер Лобо является, пожалуй, наименее известным специалистом из входящих в штаб Сергея Реброва для широкой общественности украинских болельщиков. Очевидно, все из-за того, что этот коуч всецело фокусируется на физической подготовке и априори не является медийной фигурой.

33-летний Лобо впервые оказался в Украине в 2019 году, когда вошел в тренерский штаб Висенте Гомеса в «Олимпике», будучи также ответственным за физподготовку. После того работал в «Хошимине» (Вьетнам), «Хетафе» (Испания) и «Урарту» (Армения).

В начале 2023 года Хавьер вернулся в украинский футбол, став одним из ассистентов Игоря Йовичевича в «Шахтере», где также отвечал сугубо за физическую подготовку футболистов. После ухода хорватского тренера с должности коуча «горняков», свой пост в этом клубе оставил и Лобо.

С июня минувшего года Хавьер Лобо имеет контракт с УАФ, являясь ассистентом Сергея Реброва в сборной Украины, где выполняет функции коуча по физподготовке. Также известно, что до недавнего времени испанец продолжал помогать Йовичевичу – на этот раз в саудовском «Аль-Раеде», где также отвечал за физическую подготовку игроков. Контракт с этим клубом у Хавьера был рассчитан до конца июня нынешнего года и, очевидно, в этом вопросе все будет зависеть от того, останется ли на своей должности в «Аль-Раеде» Игор Йовичевич.

P.S. Также известно, что с игроками сборной Украины работают и другие специалисты, в частности, помогающие с физической подготовкой (например, Виталий Кулыба из «Динамо»), однако официально сайт УАФ подтверждает, что в штаб Сергея Реброва входят только пятеро наставников, о которых мы немного детальнее рассказали выше.