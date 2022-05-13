Худжамов поборется за пост президента УАФ

Бывший вратарь «Шахтера», «Металлиста», «Мариуполя» и ряда других команд 39-летний Рустам Худжамов, на счету которого значится также один поединок за национальную сборную Украины, заявил о желании побороться за пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Подробности решения Худжамова пока остаются неизвестными, но его конкурентом выступит действующий глава организации Андрей Павелко.

Очередные выборы президента УАФ должны были состояться на конгрессе организации, запланированном на 7 марта, однако он не состоялся из-за российско-украинской войны. На тот момент единственным кандидатом на пост президента УАФ являлся действующий глава этой организации Андрей Павелко.

На текущий момент дата отчетно-избирательного конгресса УАФ, на котором будет проведена процедура выборов президента, остается неизвестной.