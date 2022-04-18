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Рустам ХУДЖАМОВ: «Мы – потомки казаков, поэтому любим навалять россиянам»

Экс-вратарь – об исторических аспектах войны с россией

  • 18.04.2022 17:06
  • 367 просмотров
  • 3 комментария
Рустам ХУДЖАМОВ: «Мы – потомки казаков, поэтому любим навалять россиянам»
© Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов провел историческую параллель противостояния Украины и россии.

«Я понимаю, что где-то чуть-чуть не хватает оружия, потому что многие захотели пойти воевать. На всех не хватает автоматов, шлемов, бронежилетов. Но я знаю, что армия сто процентов дает таких люлей оккупанту, чуть мало не покажется.

Потому что за нами есть история. Мы - потомки казаков, у нас это в крови. И навалять русским – это было самое любимое дело за всю историю Украины», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    Andrey_1992, 18.04.2022 17:44
    +2
    Джон Уик, 18.04.2022 17:31
    Особенно ты потомок...
    він це сказав від імені всієї України, а національностей у нас багато різних
    Ссылка
    Володимир Олійник, 18.04.2022 17:52
    0
    Джон Уик, 18.04.2022 17:31
    Особенно ты потомок...
    більше як ти
    Ссылка
    Джон Уик, 18.04.2022 17:31
    -3
    Особенно ты потомок...
    Ссылка
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