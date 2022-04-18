Рустам ХУДЖАМОВ: «Мы – потомки казаков, поэтому любим навалять россиянам»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов провел историческую параллель противостояния Украины и россии.
«Я понимаю, что где-то чуть-чуть не хватает оружия, потому что многие захотели пойти воевать. На всех не хватает автоматов, шлемов, бронежилетов. Но я знаю, что армия сто процентов дает таких люлей оккупанту, чуть мало не покажется.
Потому что за нами есть история. Мы - потомки казаков, у нас это в крови. И навалять русским – это было самое любимое дело за всю историю Украины», - сказал Худжамов.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.