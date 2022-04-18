Рустам ХУДЖАМОВ: «Мы – потомки казаков, поэтому любим навалять россиянам»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов провел историческую параллель противостояния Украины и россии.

«Я понимаю, что где-то чуть-чуть не хватает оружия, потому что многие захотели пойти воевать. На всех не хватает автоматов, шлемов, бронежилетов. Но я знаю, что армия сто процентов дает таких люлей оккупанту, чуть мало не покажется.

Потому что за нами есть история. Мы - потомки казаков, у нас это в крови. И навалять русским – это было самое любимое дело за всю историю Украины», - сказал Худжамов.