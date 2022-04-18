Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Рустам ХУДЖАМОВ: «Наша армия может надавать по зубам очень качественно»

Сейчас мы убеждаемся в этом каждый день

  • 18.04.2022 15:38
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Наша армия может надавать по зубам очень качественно»
© ФК Полесье Житомир. Рустам Худжамов

Бывший голкипер «Мариуполя», «Металлиста» и «Шахтера» Рустам Худжамов высказался о силе и профессионализме украинской армии.

«Я никогда не сомневался в нашей армии и наших добровольцах, общаясь много с ребятами из Азова. Так получилось, что основа Азова с начала войны 2014-го года – это ультрасы. У меня были неплохие отношения с ультрас Мариуполя и Металлиста, в принципе, с теми командами, где я играл. Я понимал, что нас защищает профессиональная армия, которая может надавать по зубам очень качественно.

Классно, что потопили «москву». Очень символично. Очень классно, что это было сделано украинским оружием, во что не могут поверить за поребриком. Совершенно никак. Они думают, что мы ничего не умеем в Украине. Но если сравнить, то у нас креативных людей, которые производят украинские продукты, в разы больше. россия не производит ничего, кроме смерти и оружия. Они ничего не могут. Они умеют воровать и убивать. Поэтому, с одной стороны, это классно, но есть понимание, что каждый день гибнут мирные люди и военные. В Мариуполе там катастрофа, со всеми городами вокруг Киева.

Я по знаку зодиака Весы. И у меня на весах каждый день, с одной стороны, есть классные новости, а с другой – ты понимаешь, что это цена жизней украинцев. Мне кажется, так у каждого, независимо от знака зодиака. Стабильного настроения нет», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

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