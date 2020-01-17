Дмитрий СЕЛЮК: «Висенте Гомес — чистый расист»

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что считает главного тренера донецкого «Олимпика» Висенте Гомеса расистом.

«В «Олимпике» играет Драман. Когда в клуб пришел тренер Жулио Сезар, он выбрал центрального защитника Абубакара и опорного Драмана. Их месяц смотрели, они подошли. Абубакар разорвал контракт с белорусским клубом и перешел в «Олимпик».

К сожалению, этого Сезара поменяли на Висенте Гомеса, а я помню, он — чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском «ЦСКА», хотя должен быть в «Динамо». Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали. Это вторая сторона медали.

Если бы тренер забрал с собой, кого они привели, было бы нормально. Была ситуация, когда я предлагал Леонардо. Ребров отказался от него, говорил: «Он нам не интересен». Но как только Ребров пошел в «Аль-Ахли», то его сразу купили за 4 миллиона у «Партизана». Игрок забил 28 голов, и он был не интересен для «Динамо».

Жизнь все расставит на свои места. Я сотрудничаю так, что потерять деньги на моих игроках почти невозможно», — отметил Селюк.