Дмитрий СЕЛЮК: «Висенте Гомес — чистый расист»

Известный агент уверен, что наставник донецкого клуба настроен против африканских футболистов

  • 17.01.2020 09:47
  • 1884 просмотра
  • 2 комментария
Дмитрий СЕЛЮК: «Висенте Гомес — чистый расист»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что считает главного тренера донецкого «Олимпика» Висенте Гомеса расистом.

«В «Олимпике» играет Драман. Когда в клуб пришел тренер Жулио Сезар, он выбрал центрального защитника Абубакара и опорного Драмана. Их месяц смотрели, они подошли. Абубакар разорвал контракт с белорусским клубом и перешел в «Олимпик».

К сожалению, этого Сезара поменяли на Висенте Гомеса, а я помню, он — чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском «ЦСКА», хотя должен быть в «Динамо». Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали. Это вторая сторона медали.

Если бы тренер забрал с собой, кого они привели, было бы нормально. Была ситуация, когда я предлагал Леонардо. Ребров отказался от него, говорил: «Он нам не интересен». Но как только Ребров пошел в «Аль-Ахли», то его сразу купили за 4 миллиона у «Партизана». Игрок забил 28 голов, и он был не интересен для «Динамо».

Жизнь все расставит на свои места. Я сотрудничаю так, что потерять деньги на моих игроках почти невозможно», — отметил Селюк.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 17.01.2020 10:45
    0
    Ой, Селюк, давай до свиданья..обиженка вечная..
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 17.01.2020 10:25
    0
    Возможно прав, а возможно хайп!
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 17.01.2020 10:45
    0
    Ой, Селюк, давай до свиданья..обиженка вечная..
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 17.01.2020 10:25
    0
    Возможно прав, а возможно хайп!
    Ссылка
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