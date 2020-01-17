Агробизнес разорвал контракт с игроком из-за поездки в Россию

Клуб Первой лиги Украины «Агробизнес», который претендует на выход в УПЛ, на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Игорем Сикорским.
Контракт был разорван со стороны клуба из-за того, что игрок поехал во время отпуска в страну-агрессор - Россию. Сикорского заметили в Санкт-Петербурге, в том числе в экипировке клуба.
«Агробизнес» указывает, что в контракте прописано, что игроки не имеют права допускать действия, которые вредят репутации клуба.
Заявление клуба
ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.
Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3:
«3. Права и обязанности сторон
...
3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации».
Источник — ФК Агробизнес
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Тут вже була справа за принципом...
Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
Не говори глупостей, какие нах турпоездки в мордор!
Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
Тут вже була справа за принципом...
Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
Тут вже була справа за принципом...
Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
Тут вже була справа за принципом...
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