Агробизнес разорвал контракт с игроком из-за поездки в Россию

Клуб Первой лиги Украины «Агробизнес», который претендует на выход в УПЛ, на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Игорем Сикорским.

Контракт был разорван со стороны клуба из-за того, что игрок поехал во время отпуска в страну-агрессор - Россию. Сикорского заметили в Санкт-Петербурге, в том числе в экипировке клуба.

«Агробизнес» указывает, что в контракте прописано, что игроки не имеют права допускать действия, которые вредят репутации клуба.

Заявление клуба

ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.



Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3:



«3. Права и обязанности сторон

...



3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации».