Агробизнес разорвал контракт с игроком из-за поездки в Россию

Принципиальная позиция клуба, прописанная в контракте

  • 17.01.2020 14:58
  • 1863 просмотра
  • 10 комментариев
Агробизнес разорвал контракт с игроком из-за поездки в Россию
© fcab.com.ua

Клуб Первой лиги Украины «Агробизнес», который претендует на выход в УПЛ, на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с форвардом Игорем Сикорским.

Контракт был разорван со стороны клуба из-за того, что игрок поехал во время отпуска в страну-агрессор - Россию. Сикорского заметили в Санкт-Петербурге, в том числе в экипировке клуба.

«Агробизнес» указывает, что в контракте прописано, что игроки не имеют права допускать действия, которые вредят репутации клуба.

Заявление клуба

ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3:

«3. Права и обязанности сторон
...

3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации».

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Источник — ФК Агробизнес

(6 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 15:25
    0
    StrikeX, 17.01.2020 15:11
    А ось і не зовсім... гравець реально хороший для Першої ліги, голів наклепав достатньо за Агробізнес.
    Тут вже була справа за принципом...
    Ну, тогда не знаю... Хотя - если объясняли, то имеют полное пправо.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 17.01.2020 15:25
    -1
    max.khoduk, 17.01.2020 15:09
    Долбо@бы!
    Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
    Есть Украинцы, а есть рагули и малоросы! Есть патриоты, а есть я - вне-политики и Моя хата скраю...
    Не говори глупостей, какие нах турпоездки в мордор!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 15:23
    +1
    max.khoduk, 17.01.2020 15:09
    Долбо@бы!
    Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
    Если считают, что так правильно, и оговаривают это в контракте, то почему бы и нет. Имеют полное право
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 17.01.2020 15:20
    -1
    А в чому проблема... МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 15:20
    0
    если честно - всё равно. Комментариев пока не читал
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 17.01.2020 15:16
    0
    Дивний вчинок як для України в нинішній час... поїхав, може там якісь родичі, ще хто-зна... Так, НАФІГА афішувати це у соцмережах??? Прекрасно знаючи проукраїнську позицію клубу, за який граєш - таке враження, що навмисне, аби перейти кудись в інший клуб... але ж паралельно підмарнувати собі репутацію. В умовні Карпати чи Рух, чи Прикарпаття точно не візьмуть після такого.
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 17.01.2020 15:11
    +4
    tank72063, 17.01.2020 15:09
    Круто))..хотя,скорее всего,игрочело-фуфло и шоб отступные не платить...
    А ось і не зовсім... гравець реально хороший для Першої ліги, голів наклепав достатньо за Агробізнес.
    Тут вже була справа за принципом...
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 17.01.2020 15:09
    0
    Круто))..хотя,скорее всего,игрочело-фуфло и шоб отступные не платить...
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 17.01.2020 15:09
    -6
    Долбо@бы!
    Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 17.01.2020 15:09
    +3
    ...и это правильно, товартсчи.
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 17.01.2020 15:11
    +4
    tank72063, 17.01.2020 15:09
    Круто))..хотя,скорее всего,игрочело-фуфло и шоб отступные не платить...
    А ось і не зовсім... гравець реально хороший для Першої ліги, голів наклепав достатньо за Агробізнес.
    Тут вже була справа за принципом...
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 17.01.2020 15:09
    +3
    ...и это правильно, товартсчи.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 15:23
    +1
    max.khoduk, 17.01.2020 15:09
    Долбо@бы!
    Как можно разрывать контракт с игроком из-за туристической поездки!?
    Если считают, что так правильно, и оговаривают это в контракте, то почему бы и нет. Имеют полное право
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 15:25
    0
    StrikeX, 17.01.2020 15:11
    А ось і не зовсім... гравець реально хороший для Першої ліги, голів наклепав достатньо за Агробізнес.
    Тут вже була справа за принципом...
    Ну, тогда не знаю... Хотя - если объясняли, то имеют полное пправо.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 17.01.2020 15:20
    0
    если честно - всё равно. Комментариев пока не читал
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 17.01.2020 15:16
    0
    Дивний вчинок як для України в нинішній час... поїхав, може там якісь родичі, ще хто-зна... Так, НАФІГА афішувати це у соцмережах??? Прекрасно знаючи проукраїнську позицію клубу, за який граєш - таке враження, що навмисне, аби перейти кудись в інший клуб... але ж паралельно підмарнувати собі репутацію. В умовні Карпати чи Рух, чи Прикарпаття точно не візьмуть після такого.
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 17.01.2020 15:09
    0
    Круто))..хотя,скорее всего,игрочело-фуфло и шоб отступные не платить...
    Ссылка
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