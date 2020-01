ФОТО. От статуи Ибрагимовича остались одни ноги

Статуя форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена. В начале января неизвестные опрокинули монумент.

Сейчас от статуи остались лишь ноги.

До этого статую обливали краской, отпиливали нос и совершали прочие акты вандализма. Все связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба «Хаммарбю», что не понравилось болельщикам «Мальме».

In Malmo for the day.



Here’s what’s left of #Zlatan ... pic.twitter.com/E5CnGRK6TB