ФОТО. От статуи Ибрагимовича остались одни ноги

Памятник шведскому футболисту продолжает страдать

  • 16.01.2020 14:03
  • 1467 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. От статуи Ибрагимовича остались одни ноги
© Twitter

Статуя форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена. В начале января неизвестные опрокинули монумент.

Сейчас от статуи остались лишь ноги.

До этого статую обливали краской, отпиливали нос и совершали прочие акты вандализма. Все связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба «Хаммарбю», что не понравилось болельщикам «Мальме».

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.01.2020 14:54
    0
    Так даже прикольнее выглядит.
    Теперь туда можно любого футболиста поставить.
    Это как памятник Ленину со съемной головой - голову вывинтили и другую ввинтили.
    И вот уже , к примеру, Петрушка из 95-го ведёт нас в светлое будущее...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.01.2020 14:42
    +1
    А они говорят мы дикари.Кто ещё дикари как не они.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.01.2020 14:32
    0
    А роги де?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 14:21
    0
    ну что тут скажешь, Ибра на расхват
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 14:21
    0
    точнее одни ступки)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.01.2020 14:42
    +1
    А они говорят мы дикари.Кто ещё дикари как не они.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.01.2020 14:54
    0
    Так даже прикольнее выглядит.
    Теперь туда можно любого футболиста поставить.
    Это как памятник Ленину со съемной головой - голову вывинтили и другую ввинтили.
    И вот уже , к примеру, Петрушка из 95-го ведёт нас в светлое будущее...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.01.2020 14:32
    0
    А роги де?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 14:21
    0
    ну что тут скажешь, Ибра на расхват
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 14:21
    0
    точнее одни ступки)
    Ссылка
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