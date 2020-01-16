ФОТО. От статуи Ибрагимовича остались одни ноги

Статуя форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена. В начале января неизвестные опрокинули монумент.
Сейчас от статуи остались лишь ноги.
До этого статую обливали краской, отпиливали нос и совершали прочие акты вандализма. Все связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба «Хаммарбю», что не понравилось болельщикам «Мальме».
In Malmo for the day.— Steve Douglas (@sdouglas80) January 16, 2020
Here’s what’s left of #Zlatan ... pic.twitter.com/E5CnGRK6TB
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Источник — Sport.ua
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Теперь туда можно любого футболиста поставить.
Это как памятник Ленину со съемной головой - голову вывинтили и другую ввинтили.
И вот уже , к примеру, Петрушка из 95-го ведёт нас в светлое будущее...
Теперь туда можно любого футболиста поставить.
Это как памятник Ленину со съемной головой - голову вывинтили и другую ввинтили.
И вот уже , к примеру, Петрушка из 95-го ведёт нас в светлое будущее...
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