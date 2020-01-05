ФОТО. Статую Ибрагимовича опрокинули, подпилив ноги

В ночь в 4 на 5 января неизвестные совершили акт вандализма по отношению к памятнику форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
Статуе подпилили ноги, в результате чего она упала на бок на ограждение. Также отметим, что на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью «Швеция», а возле постамента была оставлена надпись «убрать».
Это не первый акт вандализма по отношению к статуе Ибрагимовича. Ранее памятник пытались поджечь бенгальскими огнями, а также отпилили нос и палец на ноге.
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Источник — Aftonbladet
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