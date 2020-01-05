ФОТО. Статую Ибрагимовича опрокинули, подпилив ноги

В ночь в 4 на 5 января неизвестные совершили акт вандализма по отношению к памятнику форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

Статуе подпилили ноги, в результате чего она упала на бок на ограждение. Также отметим, что на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью «Швеция», а возле постамента была оставлена надпись «убрать».