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ФОТО. У статуи Ибрагимовича отпилили нос и палец на ноге

Скульптура звездного форварда в Мальме пострадала от рук вандалов

  • 22.12.2019 15:44
  • 2225 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. У статуи Ибрагимовича отпилили нос и палец на ноге
© Eurosport
В Мальме случился очередной акт вандализма относительно статуи шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
 
Неизвестные отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге. Также скульптуру перекрасили в серебристый цвет.
 
Полиция пока не нашла виновных в содеянном.
 
Отметим, что негативная реакция фанатов, скорее всего, связана с тем, что 38-летний Златан стал совладельцем «Хаммарбю», другого шведского клуба.
 
 

 

Это уже не первый акт вандализма, который случился со статуей Ибрагимовича. Ранее на скульптуру надели сиденье для унитаза и мусорный мешок.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 17:11
    0
    Стоит статуя в лучах заката ......
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 22.12.2019 16:36
    -2
    фига се !
    а Тайсон плачет , что фак показали вот бы нос оторвали что бы он делал
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 22.12.2019 16:23
    +1
    дезлатанізація (декомунізація по шведськи)
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    Alexsandr B
      Alexsandr B, 22.12.2019 15:50
    +3
    Рано поставили, нужно было уже после отхода в мир иной, тогда бы уже ничего не пилили
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 22.12.2019 15:50
    +3
    Рано поставили, нужно было уже после отхода в мир иной, тогда бы уже ничего не пилили
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 22.12.2019 16:23
    +1
    дезлатанізація (декомунізація по шведськи)
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 17:11
    0
    Стоит статуя в лучах заката ......
    Ссылка
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