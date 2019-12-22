ФОТО. У статуи Ибрагимовича отпилили нос и палец на ноге

В Мальме случился очередной акт вандализма относительно статуи шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Неизвестные отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге. Также скульптуру перекрасили в серебристый цвет.
Полиция пока не нашла виновных в содеянном.
Отметим, что негативная реакция фанатов, скорее всего, связана с тем, что 38-летний Златан стал совладельцем «Хаммарбю», другого шведского клуба.
JUST NU: Zlatan-statyn utsatt för ny skadegörelse • Näsan avkapad.https://t.co/ohyRywpcdB— Expressen (@Expressen) December 22, 2019
Это уже не первый акт вандализма, который случился со статуей Ибрагимовича. Ранее на скульптуру надели сиденье для унитаза и мусорный мешок.
Источник — Sport.ua
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а Тайсон плачет , что фак показали вот бы нос оторвали что бы он делал
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