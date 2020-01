ФОТО. УЕФА представил символическую сборную года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную прошедшего года.

Семь футболистов попали в нее впервые.

Символическая сборная выглядит следующим образом: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садио Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Отметим, что состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Было отдано более 2 миллионов голосов.

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌