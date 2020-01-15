ФОТО. УЕФА представил символическую сборную года

Семь футболистов попали в нее впервые

  • 15.01.2020 15:55
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ФОТО. УЕФА представил символическую сборную года
© ФК Барселона. Лионель Месси
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную прошедшего года.
 
Семь футболистов попали в нее впервые.
 
Символическая сборная выглядит следующим образом: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садио Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»).
 
Отметим, что состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Было отдано более 2 миллионов голосов.
 

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Источник — Sport.ua

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