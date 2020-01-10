Золотая бутса 2019/20. Левандовски и Иммобиле делят лидерскую позицию

Лионель Месси и Криштиану Роналду входят в топ-10 лучших бомбардиров сезона

  • 10.01.2020 04:17
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Золотая бутса 2019/20. Левандовски и Иммобиле делят лидерскую позицию
© Twitter. Месси, Левандовски, Иммобиле, Вернер, Варди
В Европе продолжаются европейские чемпионаты. Лидерами в текущем рейтинге ESM Golden Shoe («Золотая бутса») являются поляк Роберт Левандовски из «Баварии» и итальянец Чиро Иммобиле из «Лацио». Каждый из них имеет в своем активе 19 голов и 38 очков.
 
Натурализованный украинец Жуниор Мораес делит 19-ю позицию, забив за донецкий «Шахтер» 15 голов (22.5 очка).
 
Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. Два сезона подряд аргентинский форвард Лионель Месси обходил всех конкурентов. Сейчас и аргентинец, и португалец Криштиану Роналду входят в топ-10 лучших (по 13 голов, 26 очков).
 
По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина, Россия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.
 
Золотая бутса 2019/20. Положение на 10.01.2020
 
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Источник — Sport.ua

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