Золотая бутса 2019/20. Левандовски и Иммобиле делят лидерскую позицию

В Европе продолжаются европейские чемпионаты. Лидерами в текущем рейтинге ESM Golden Shoe («Золотая бутса») являются поляк Роберт Левандовски из «Баварии» и итальянец Чиро Иммобиле из «Лацио». Каждый из них имеет в своем активе 19 голов и 38 очков.

Натурализованный украинец Жуниор Мораес делит 19-ю позицию, забив за донецкий «Шахтер» 15 голов (22.5 очка).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. Два сезона подряд аргентинский форвард Лионель Месси обходил всех конкурентов. Сейчас и аргентинец, и португалец Криштиану Роналду входят в топ-10 лучших (по 13 голов, 26 очков).

По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина, Россия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2019/20. Положение на 10.01.2020