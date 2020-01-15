Хендерсон стал лучшим игроком Англии в 2019-м году

Один из лидеров «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком Англии в 2019 году. Он занял первое место в голосовании болельщиков.

Well in, Hendo! 🙌@JHenderson has been named as the 2019 @England Men’s Player of the Year 👏 — Liverpool FC (@LFC) January 14, 2020

Второе место в голосовании занял хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Третье – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

В этом сезоне Хендерсон сыграл 20 матчей в АПЛ, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.