Гари ЛИНЕКЕР: «Хендерсон – самый недооцененный игрок в истории АПЛ»

Легендарный форвард, а ныне телеэксперт Гари Линекер поделился своим мнением по поводу капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона:
«Я думаю, что Хендерсон, возможно, самый недооцененный игрок в истории английской Премьер-лиги. Кажется, что я мог бы это изменить».
Вчера «Ливерпуль» в 21-м туре АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед» 2:0.
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Источник — Twitter
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