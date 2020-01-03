Гари ЛИНЕКЕР: «Хендерсон – самый недооцененный игрок в истории АПЛ»

Легендарный форвард восхищается капитаном «Ливерпуля»

  • 03.01.2020 12:09
  • 2795 просмотров
  • 1 комментарий
Гари ЛИНЕКЕР: «Хендерсон – самый недооцененный игрок в истории АПЛ»
© ФК Ливерпуль. Джордан Хендерсон

Легендарный форвард, а ныне телеэксперт Гари Линекер поделился своим мнением по поводу капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона:

«Я думаю, что Хендерсон, возможно, самый недооцененный игрок в истории английской Премьер-лиги. Кажется, что я мог бы это изменить». 

Вчера «Ливерпуль» в 21-м туре АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    comentraktor
    online
      comentraktor, 03.01.2020 13:27
    0
    Самых, тудых, сюдых
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 03.01.2020 13:27
    0
    Самых, тудых, сюдых
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности