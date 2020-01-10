В субботу, 11-го января, состоится встреча 22-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 19:30 по киевскому времени.

Команда Жозе Моуринью ведет отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Но пока что не попала даже в зону Лиги Европы. Лидер турнирной таблицы, «Ливерпуль», чувствует себя уверенно: подопечные Юргена Клоппа пока не проигрывали в чемпионате и оторвались от ближайшего преследователя на 13 очков. Однако это не значит, что они намерены уступать: битва в Лондоне ожидается нешуточной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».