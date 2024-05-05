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  4. Рафаэль Бандейра – лучший игрок Кривбасса в апреле
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 05:40 | Обновлено 05 мая 2024, 06:00
51
0

Рафаэль Бандейра – лучший игрок Кривбасса в апреле

Защитник опередил Владимира Маханькова и Максима Лунева

05 мая 2024, 05:40 | Обновлено 05 мая 2024, 06:00
51
0
Рафаэль Бандейра – лучший игрок Кривбасса в апреле
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Пресс-служба криворожского «Кривбасса» объявила итоги голосования за звание лучшего игрока команды в апреле.

Победителем стал правый защитник Рафаэль Бандейра. Он набрал 33 процента голосов, опередив вратаря Владимира Маханькова и полузащитника Максима Лунева (18 и 15 процентов соответственно).

В апреле Бандейра отыграл за «Кривбасс» три поединка и отличился одним забитым голом.

В феврале и марте эту награду выигрывал центральный полузащитник Джихад Бизимана.

Ранее Бандейра признался, что мечтает играть за сборную Португалии.

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Рафаэль Бандейра Кривбасс Кривой Рог Владимир Маханьков Максим Лунев лучший игрок
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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