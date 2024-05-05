Рафаэль Бандейра – лучший игрок Кривбасса в апреле
Защитник опередил Владимира Маханькова и Максима Лунева
Пресс-служба криворожского «Кривбасса» объявила итоги голосования за звание лучшего игрока команды в апреле.
Победителем стал правый защитник Рафаэль Бандейра. Он набрал 33 процента голосов, опередив вратаря Владимира Маханькова и полузащитника Максима Лунева (18 и 15 процентов соответственно).
В апреле Бандейра отыграл за «Кривбасс» три поединка и отличился одним забитым голом.
В феврале и марте эту награду выигрывал центральный полузащитник Джихад Бизимана.
Ранее Бандейра признался, что мечтает играть за сборную Португалии.
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