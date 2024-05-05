Рафаэль Бандейра – лучший игрок Кривбасса в апреле

Пресс-служба криворожского «Кривбасса» объявила итоги голосования за звание лучшего игрока команды в апреле.

Победителем стал правый защитник Рафаэль Бандейра. Он набрал 33 процента голосов, опередив вратаря Владимира Маханькова и полузащитника Максима Лунева (18 и 15 процентов соответственно).

В апреле Бандейра отыграл за «Кривбасс» три поединка и отличился одним забитым голом.

В феврале и марте эту награду выигрывал центральный полузащитник Джихад Бизимана.

Ранее Бандейра признался, что мечтает играть за сборную Португалии.