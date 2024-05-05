Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Нужны мужики, которые выходят и бьются за результат»

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал проигранный матч «Металлисту 1925» (2:3) в 27 туре УПЛ.

«Первый гол? Суть не в первом голе, а в том, как мы играем. Это был самый плохой первый тайм весной. Так выходить на игру вообще невозможно профессиональным футболистам. У меня вопрос именно к их отношению к игре.

Мотивация? Был серьезный разговор, все были настроены в раздевалке, до выхода на поле. Я чувствовал, что все готовы. На поле было все по-другому.

Анализ будет затем, когда будет видео. Сейчас пока эмоции. Мы провалили полностью первый тайм во всех отношениях, я не смог правильно настроить игроков на игру, это вопрос ко мне.

Хвалить за второй тайм? Хвалить можно, когда команда добивается определенного результата. Было видно, что они поменяли просто свое отношение – и в скорости, и в борьбе. Все было по-другому. Почему так не было в первом тайме – это уже другое. Мы проиграли игру в первом тайме. У меня большие вопросы к игрокам за их отношение, просто играть в футбол и играть на результат – это разные вещи.

Нам нужны мужики, которые выходят и бьются за результат...», – сказал Долганский.