ФОТО. В Саудовской Аравии фанат прорвался на поле, чтобы обнять Месси

В Саудовской Аравии после окончания полуфинального матча за Суперкубок Испании, в котором «Атлетико» выиграл у «Барселоны» (3:2), произошел необычный эпизод.
Один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял форварда каталонцев Лионеля Месси. Служба безопасности с трудом оттащила болельщика.
Everybody wants a piece of Lionel Messi. pic.twitter.com/cOMl1zDOR3— Goal (@goal) January 9, 2020
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Источник — Twitter
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