ФОТО. В Саудовской Аравии фанат прорвался на поле, чтобы обнять Месси

В Саудовской Аравии после окончания полуфинального матча за Суперкубок Испании, в котором «Атлетико» выиграл у «Барселоны» (3:2), произошел необычный эпизод.

Один из болельщиков выбежал на футбольное поле и обнял форварда каталонцев Лионеля Месси. Служба безопасности с трудом оттащила болельщика.

Everybody wants a piece of Lionel Messi. pic.twitter.com/cOMl1zDOR3