ВИДЕО. Коутиньо назван автором лучшего гола декабря в Бундеслиге

Бундеслига определила автора лучшего гола декабря. Им стал полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо.

На 63-й минуте матча 15-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1) бразилец элегантно перебросил вратаря «музыкантов», реализовав момент, созданный Давидом Алабой.

Отметим, что в том матче Коутиньо заработал 5 очков по системе «гол+пас» (3+2).

A touch of genius from Bayern's magician 🧙‍♀️@Phil_Coutinho with December's Goal of the Month 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/I3auX8DhA9