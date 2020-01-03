ВИДЕО. Коутиньо назван автором лучшего гола декабря в Бундеслиге

Бундеслига определила автора лучшего гола декабря. Им стал полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо.
На 63-й минуте матча 15-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1) бразилец элегантно перебросил вратаря «музыкантов», реализовав момент, созданный Давидом Алабой.
Отметим, что в том матче Коутиньо заработал 5 очков по системе «гол+пас» (3+2).
A touch of genius from Bayern's magician 🧙♀️@Phil_Coutinho with December's Goal of the Month 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/I3auX8DhA9— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 2, 2020
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Источник — Sport.ua
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