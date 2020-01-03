ВИДЕО. Рауль – автор лучшего гола десятилетия в Бундеслиге

Бундеслига представила топ-10 голов за 2010-2019-й годы.
Лучшим был признан мяч бывшего форварда «Шальке» Рауля, который отметился красивым голом в сезоне 2011/12.
Также в тройке голы Роберта Левандовски и Себастьяна Адлера.
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Источник — Sport.ua
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