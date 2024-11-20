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Германия
20 ноября 2024, 20:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:39
386
0

Из рук конкурента. Стала известна главная цель «Баварии» на следующее лето

Флориан Вирц – цель номер 1 в планах «мюнхенцев»

20 ноября 2024, 20:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:39
386
0
Из рук конкурента. Стала известна главная цель «Баварии» на следующее лето

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является главной целью мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно, сообщает Флориан Плеттенберг.

Спортивный директор клуба Марк Эберль является поклонником игрока и считает его главным приоритетом на лето. Клуб начал переговоры с семьей немца, ибо его отец является его же агентом.

В текущем сезон Флориан Вирц сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голо и отдал 2 ассиста.

Вирц оформил дубль в ворота сборной Боснии и Герцеговины.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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