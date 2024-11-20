Германия20 ноября 2024, 20:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:39
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Из рук конкурента. Стала известна главная цель «Баварии» на следующее лето
Флориан Вирц – цель номер 1 в планах «мюнхенцев»
20 ноября 2024, 20:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 20:39
386
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Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является главной целью мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно, сообщает Флориан Плеттенберг.
Спортивный директор клуба Марк Эберль является поклонником игрока и считает его главным приоритетом на лето. Клуб начал переговоры с семьей немца, ибо его отец является его же агентом.
В текущем сезон Флориан Вирц сыграл 17 матчей на клубном уровне, забил 7 голо и отдал 2 ассиста.
Вирц оформил дубль в ворота сборной Боснии и Герцеговины.
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