Отметил кума. Селезнев назвал лучшего тренера нынешней УПЛ
Евгений увлекается работой Руслана Ротаня
Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучшего тренера в украинской Премьер-лиге на данный момент. Евгений выделил успехи бывшего партнера Руслана Ротаня, ныне возглавляющего «Александрию».
«Кто может стать третьей силой в УПЛ? «Александрия»! Наверное, она уже стала. За то, что Ротань сделал с командой, можно только снять шляпу. Для меня сейчас он тренер №1 в Украине. Очень его уважаю и люблю как футболиста, друга, кума. А то, что он сделал сейчас – просто посмотрите на это», – сказал Селезнев.
В нынешнем сезоне «Александрия» под руководством Руслана Ротаня занимает второе место турнирной таблицы, уступая «Динамо» только по дополнительным показателям.
Ранее Евгений Селезнев рассказал, как звонил по телефону и извинялся перед Мироном Маркевичем.
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