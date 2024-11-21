Отметил кума. Селезнев назвал лучшего тренера нынешней УПЛ

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучшего тренера в украинской Премьер-лиге на данный момент. Евгений выделил успехи бывшего партнера Руслана Ротаня, ныне возглавляющего «Александрию».

«Кто может стать третьей силой в УПЛ? «Александрия»! Наверное, она уже стала. За то, что Ротань сделал с командой, можно только снять шляпу. Для меня сейчас он тренер №1 в Украине. Очень его уважаю и люблю как футболиста, друга, кума. А то, что он сделал сейчас – просто посмотрите на это», – сказал Селезнев.

В нынешнем сезоне «Александрия» под руководством Руслана Ротаня занимает второе место турнирной таблицы, уступая «Динамо» только по дополнительным показателям.

Ранее Евгений Селезнев рассказал, как звонил по телефону и извинялся перед Мироном Маркевичем.