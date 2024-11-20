Германия20 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 19:58
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На руку Ливерпулю. Бавария не будет бороться за открытие сезона в Германии
Мюнхенцы отказались от идеи подписания Омара Мармуша
20 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 19:58
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Мюнхенская «Бавария» отказалась от борьбы с «Ливерпулем» за атакующую звезду франкфуртского «Айнтрахта» Омара Мармуша, сообщает Кристиан Фальк.
Немецкий гранд не считает уместным платить больше 50-60 миллионов евро за игрока, который играет на позиции, не нуждающейся в усилении.
В текущем сезоне Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах.
Вингер «Баварии» о возможном переходе в АПЛ.
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