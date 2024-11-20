На руку Ливерпулю. Бавария не будет бороться за открытие сезона в Германии

Мюнхенская «Бавария» отказалась от борьбы с «Ливерпулем» за атакующую звезду франкфуртского «Айнтрахта» Омара Мармуша, сообщает Кристиан Фальк.

Немецкий гранд не считает уместным платить больше 50-60 миллионов евро за игрока, который играет на позиции, не нуждающейся в усилении.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах.

Вингер «Баварии» о возможном переходе в АПЛ.