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Германия
20 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 19:58
779
0

На руку Ливерпулю. Бавария не будет бороться за открытие сезона в Германии

Мюнхенцы отказались от идеи подписания Омара Мармуша

20 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 20 ноября 2024, 19:58
779
0
На руку Ливерпулю. Бавария не будет бороться за открытие сезона в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Мюнхенская «Бавария» отказалась от борьбы с «Ливерпулем» за атакующую звезду франкфуртского «Айнтрахта» Омара Мармуша, сообщает Кристиан Фальк.

Немецкий гранд не считает уместным платить больше 50-60 миллионов евро за игрока, который играет на позиции, не нуждающейся в усилении.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах.

Вингер «Баварии» о возможном переходе в АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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