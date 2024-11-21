ФОТО. «Как же соскучилась»: горячая девушка украинского сборника в ожидании

Девушка полузащитника «Колоса» и сборной Украины U-21 Владислава Велетня – Карина Проценко – опубликовала сторис с игрой футболиста и признанием в том, что она «соскучилась».

Владислав принял участие в матче в товарищеском матче сборной против ровесников из Италии – матч завершился со счётом 2:2.

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Карина и Владислав не афишируют свои отношения, но из сторис девушки стаёт очевидным характер их отношений.

Красавица может претендовать на титул одной из самых привлекательных девушек «сборников» всех возрастов: