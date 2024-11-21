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21 ноября 2024, 02:04 |
351
0

ФОТО. «Как же соскучилась»: горячая девушка украинского сборника в ожидании

Знакомимся с девушкой полузащитника Колоса Владислава Велетня

21 ноября 2024, 02:04 |
351
0
ФОТО. «Как же соскучилась»: горячая девушка украинского сборника в ожидании
Instagram. Карина Проценко

Девушка полузащитника «Колоса» и сборной Украины U-21 Владислава ВелетняКарина Проценко – опубликовала сторис с игрой футболиста и признанием в том, что она «соскучилась».

Владислав принял участие в матче в товарищеском матче сборной против ровесников из Италии – матч завершился со счётом 2:2.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Карина и Владислав не афишируют свои отношения, но из сторис девушки стаёт очевидным характер их отношений.

Красавица может претендовать на титул одной из самых привлекательных девушек «сборников» всех возрастов:

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фото lifestyle Владислав Велетень Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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