50 событий в украинском спорте, которыми запомнится 2019 год

2019-й был богатым на спортивные события. В уходящем году украинцы продемонстрировали невиданные успехи в футболе, но не на клубном уровне. Наша страна получила первого в истории чемпиона мира в мужском биатлоне, вице-чемпионку мира по сноубордингу, в теннисе первая ракетка страны впервые дошла до полуфинала Уимблдона. К сожалению, множество рекордов порой чередовались с антирекордами и событиями со знаком «минус», но, как известно, без великих поражений не бывает великих побед.

Предлагаем вспомнить главные события 2019 года в украинском спорте по месяцам.

ЯНВАРЬ

Говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь. К счастью, для наших биатлонистов эта пословица не стала пророческой. Тем не менее, украинские любители главного зимнего вида спорта в январе были крайне разочарованы провальными выступлениями спортсменов.

Мужская сборная в эстафете четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе выступала без капитана Дмитрия Пидручного, поэтому рассчитывать на высокий результат было сложно. Но вряд ли кто-то был готов к тому, что украинцы станут круговыми и не смогут финишировать. Подобного позора наша команда не знала с января 2014 года.

Поддержала мужчин провалом и женская команда. На пятом этапе в Рупольдинге Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и сестры Семеренко заняли лишь 15-е место на финише, что является антирекордом на Кубке мира. Без сомнений, это была худшая эстафета в истории украинского женского биатлона.

Переездом украинских футболистов в российский чемпионат уже сложно кого-то удивить, но в конце января трансфер Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в петербуржский «Зенит» всколыхнул не только футбольное общество, но и наделал резонанса в политической жизни страны. Основной защитник сборной Украины перешел в российский клуб и, таким образом, поставил крест на своей международной карьере.

В итоге все стороны трансфера остались довольны. «Шахтер» получил 12 миллионов евро, Ракицкий существенное увеличение зарплаты, а сборная Украины, забегая наперед, без Ярика заиграла хорошо, как никогда. Спустя 10 месяцев, не дождавшись от Андрея Шевченко вызова в национальную команду, Ракицкий официально объявил о завершении международной карьеры.

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золотые медали на H&N Cup, который состоялся в Мюнхене, в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте. Наши стрелки показали результат 488.3, установив рекорд мира, который раньше принадлежал россиянам Виталине Бацарашкиной и Артему Черноусову (488,1). Также в первый день соревнований Елена Костевич добыла два золота в одиночной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

ФЕВРАЛЬ

В женской сборной Украины по биатлону в ближайшие годы должна произойти смена поколений, и в резерве достойная замена сестрам Семеренко и Елене Пидгрушной уже подрастает. Екатерина Бех стала настоящей звездой юниорского чемпионата мира-2019 в словацком Брезно-Осрбли. Сначала юной биатлонистке не было равных в спринте, а затем она оформила золотой дубль, выиграв еще и гонку преследования. Катя стала первой украинской юниоркой со статусом двукратной чемпионки мира. За полгода до этого триумфа Бех вместе с тренером и еще двумя биатлонистками сбежала из России и искала себе новый приют сначала в Беларуси, а когда там не сложилось без карантина присоединилась к украинской команде. К счастью, у Екатерины оказались украинские корни, поэтому спортсменка, которая даже не попадала в состав юниорской сборной России, сразу смогла представлять нашу страну на международной арене. Благодаря успеху на юниорском чемпионате мира, Бех получила приглашение выступить на Рождественской гонке в Гельзенкирхене, в рамках которой 28 декабря впервые прошли соревнования для юниоров. Уже в этом сезоне она выступает на Кубке IBU и готовится к последнему в своей карьере юниорскому чемпионату мира, после чего попытается ворваться в основную сборную Украины. Потенциал у этой биатлонистки огромный, но впереди много работы. Рекорды на ЧМ по фристайлу и сноубордингу: серебро Данчи и Абраменко

Успешным для украинцев стал совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который прошел в американском Парк-Сити. Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала серебряную медаль в дисциплине слалом, уступив в финале 0,85 секунд в борьбе за золото швейцарке Жюли Зогг. Данча навсегда вписала свое имя в историю отечественного спорта, ведь она установила наивысшее достижение Украины на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу. До этого у фристайлистов была бронзовая медаль 2011-го. Не остался в стороне и олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко, который стал серебряным призером в лыжной акробатике. Александр пробился в суперфинал со второго места, и в решающей стадии соревнований украинец также показал второй результат, выполнив прыжок Back-Double-Full-Full-Full. Это первая в истории медаль украинских мужчин-фристайлистов на чемпионатах мира. После этого успеха Александр заявил о том, что пропустит зимний сезон, чтобы восстановиться и прийти в себя, но уже в 2020 году нацелен вернуться к соревнованиям с прицелом на Олимпийские игры-2022.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир категории International в Хуахине. В главном матче соревнований в Таиланде украинка разбила Айлу Томлянович из Австралии. Для Ястремской это второй титул WTA в карьере. Триумф в Хуахине позволил Даяне побить рекорд Элины Свитолиной по скорости попадания в топ-40 рейтинга WTA. Ястремская добилась этого в 18 лет, а нынешняя первая ракетка Украины пересекла 40-ю строчку в 19-летнем возрасте. Триумфы Дериземли и Журавок в Раубичах В феврале 2019 года Беларусь принимала чемпионат Европы по биатлону. По традиции, основные составы сильнейших сборных мира пропускали европейское первенство. Исключением стали Украина, Швеция и, конечно же Белорусь, которая пыталась завоевать максимальное количество наград на домашнем форуме. Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева не осталась в стороне от такого события, и провела в Раубичах перед стартом официальной программы Гонку легенд, которая стала прощальной для её суперзвездного супруга Уле-Эйнара Бьорндалена. В масс-старте в рамках шоу-гонки победу одержал украинец Андрей Дериземля, оставив единственного в мире абсолютного олимпийского чемпиона по биатлону довольствоваться серебром. А в соревнованиях под эгидой IBU украинцы завоевали только одну медаль. Юлия Журавок стала вице-чемпионкой Европы в индивидуальной гонке. Украинка допустила единственный промах на втором рубеже, после чего не ошибалась и смогла побороться за медаль. Проиграла Журавок только Ханне Эберг, олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 в этой дисциплине.

МАРТ

Украинка Елена Старикова финишировала второй в гите на 500 метров чемпионата мира по велоспорту на треке, который проходил в польском Прушкуве. Спортсменка принесла Украине первую с 2008-го года медаль мировых первенств в велотреке. Интересно, что до победы Стариковой не хватило совсем немного: украинка уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды.

На зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде сборная Украины завоевала пять медалей, но при этом, к сожалению, ни одной золотой. Первую награду добыл Андрей Проценко, который стал вторым в секторе по прыжкам в высоту. Опытная и звездная Ольга Саладуха в тройном прыжке показала лучший результат в сезоне и добыла бронзу. Остальные три награды были взяты в последний день чемпионата Европы и добыли их представительницы прекрасного пола: Марина Бех-Романчук стала третьей в прыжках в длину. Бегунья Ольга Ляхова в прекрасном стиле принесла еще одну бронзу, вырвав медаль на дистанции 800 м. Последнюю медаль в Глазго завоевала высотница Юлия Левченко, пополнив медальную копилку Украины еще одним серебром.

Наши спортсмены по общему числу наград вошли в пятерку лучших стран, однако по олимпийскому принципу Украина финишировала 16-й в медальном зачете.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сотворил настоящую сенсацию на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, став главным претендентом на звания спортсмена года. В спринте спортсмен из Тернополя закрыл все мишени и показал отличную скорость на лыжне, однако проиграл бронзовому призеру гонки Кантену Фийону Майе из Франции три десятых секунды, финишировав на высоком, но в то же время досадном четвертом месте. Пидручный долго не раздумывал, где он мог отыграть полсекунды, а сразу настраивался на предстоящую гонку преследования, в которой, воспользовавшись ошибками многих соперников, выиграл золотую медаль. Дмитрий навсегда вписал свое имя в историю мужского биатлона, став первым чемпионом мира из Украины.

Практически весь сезон женская сборная Украины, которую тренировал россиянин Андрей Прокунин, показывала откровенно слабые результаты, поэтому на чемпионате мира от нее почти никто не ждал медалей. Но каким-то невероятным образом Анастасия Меркушина, Юлия Джима и сестры Семеренко сумели увезти из Эстерсунда бронзовые медали. Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная из-за проблем со здоровьем не могла помочь нашей команде, поэтому миссия финишера досталась Вале Семеренко. На последнем круге немка Лаура Дальмайер была близка к тому, чтобы достать Валю и оставить украинок без награды, но опыт позволил украинке сохранить на финише зазор в полсекунды.

Четверо украинских каратисток выиграли золотую медаль на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре. Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак стали чемпионками Европы в командном кумите. На пути к финалу украинки победили команды Португалии, Финляндии, Норвегии, Хорватии и Италии. В решающем поединке украинские спортсменки выиграли у представительниц Турции.

АПРЕЛЬ

Украина выиграла командный зачет чемпионата Европы по борьбе В четвертом календарном месяце года украинка Алина Бережная выиграла золото чемпионата Европы по борьбе в категории до 72 кг. Она известна поклонникам спорта по выступлениям под именами Алина Стадник и Алина Махиня. В финале украинка досрочно победила немку Анну Шель победным броском. Золото Алины помогло сборной Украины выиграть командный зачет в вольной борьбе среди женщин. Украинки завоевали медали в пяти из восьми весовых категорий, но только одно золото. Беленюк стал трехкратным чемпионом Европы Поддержал успех девушек Жан Беленюк, который выиграл золотую медаль чемпионата Европы в том же Бухаресте. В финале украинский борец греко-римского стиля уверенно одержал победу над азербайджанцем Исламом Аббасовым. Для украинца это третье золото чемпионатов Европы в карьере. Ранее он побеждал на континентальных первенствах в 2014 и 2016 годах. Также в его активе серебро, которое он добыл в 2012 году.

МАЙ

Перволиговый клуб амбициозного президента Александра Поворознюка сотворил главную сенсацию года в украинском футболе. Впервые в истории независимой Украины в финал национального Кубка вышла команда, не представляющая элитный дивизион. На пути к финалу «Ингулец» прошел «Колос», «Мир», «Мариуполь», львовские «Карпаты» и луганскую «Зарю».

Еще несколько лет назад регламент позволил бы команде из Первой лиги благодаря выходу в финал Кубка сыграть в Лиге Европы, однако, по новым правилам, для путевки в еврокубки необходимо выиграть трофей. Сделать это сельской команде было чрезвычайно сложно, ведь противостоял ей чемпион Украины - донецкий «Шахтер». В финале команде из Петрово продолжить сказку не удалось, но подвиг «Ингульца» навсегда останется в памяти украинских любителей футбола.

Также в мае украинские юниорки завоевали серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку. Украинки стали вице-чемпионками в упражнениях с пятью обручами. Эта награда стала первой для наших юниорок-групповичек на чемпионате Европы за весь период независимой Украины.

На триумфе в Хуахине Даяна Ястремская не остановилась, и в конце мая выиграла грунтовый турнир серии International в Страсбурге.

В матче за титул 19-летняя украинка в трех сетах обыграла Каролин Гарсию из Франции. Интересно, что Ястремская прервала серию побед Гарсии над украинками, которая насчитывала семь матчей.

Это третий финал и третий выигранный турнир Даяны на уровне WTA. По количеству титулов Ястремская уже обошла сестер Бондаренко. К слову, больше ни одна из украинок турниры WTA в 2019 году не выигрывала.

ИЮНЬ

Главным событием как минимум первой половины года для украинского футбола стал триумф молодежной сборной Украины на чемпионате мира U-20. Команда Александра Петракова на групповом раунде выступала в одной группе с командами США, Катара и Нигерии. После побед с минимальным преимуществом в первых двух матчах, «желто-синие» подверглись критике, но все равно вышли из группы с первого места.

Тренерский штаб сборной гнул свою линию, и уже в 1/8 финала наша команда уверенно разгромила Панаму со счетом 4:1. Выход в четвертьфинал чемпионата мира стал историческим достижением для Украины, но главные победы были впереди. В 1/4 подопечные Петракова минимально переиграли Колумбию, а в полуфинале в матче с драматической концовкой прошли звездную команду Италии (1:0), которую многие считали фаворитом.

В финале украинцам противостояли футболисты из Южной Кореи. Недооценки соперника не произошло, но победа в решающем матче не далась украинцам легко. Первыми забили соперники, поэтому нашим игрокам пришлось отыгрываться. Героем поединка стал форвард Владислав Супряга, не забивавший до этого на протяжении всего турнира. В финале динамовец сделал дубль, который переломил ход игры. Финальным акордом стал шедевральный гол Георгия Цитаишвили в конце поединка. 3:1 – сборная Украины – чемпион мира среди команд до 20 лет!

Не футболом единым! Мужская сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020. Это будет первый большой турнир для национальной команды с 2010 года. Команда Сергея Бебешко пробилась на Евро, попав в число четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих отборочных группах. В финальной части чемпионата Европы украинцы сыграют в группе В с Австрией, Чехией и Северной Македонией. Все матчи нашего квартета пройдут в Вене. Харлан выиграла чемпионат Европы в женской сабле Украинская саблистка Ольга Харлан стала победителем чемпионата Европы по фехтованию, который проходил в немецком Дюссельдорфе. В финале соревнований в женской сабле украинка переиграла француженку Манон Брюне. Захватив лидерство со старта, Харлан уверенно довела дело до победы со счетом 15:12. Для Харлан это уже 8-е золото чемпионатов Европы. Украина заняла третье место в общем медальном зачете Европейских игр С 21 по 30 июня в Минске состоялись Европейские игры-2019. Украинская команда с 51 наградой заняла третье место в общем медальном зачете. В сумме украинцы добыли 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей. В сборной отметим Евгения Гуцола, Даниила Даниленко, Ольгу Ляхову, Анну Рыжикову, Алексея Позднякова, Анну Качур (все - легкая атлетика), которые добыли по две золотые медали. Кроме того, у гимнаста Олега Верняева три медали (одно золото и два серебра). Он рекордсмен команды по количеству наград. Читайте также: Герои Украины на Европейских играх-2019: все медалисты

ИЮЛЬ

Вторая сборная Украины успешно выступила на турнире в Неаполе. Команда Виталия Степановского в финале турнира в Неаполе уступила главному фавориту соревнований, команде США.

Украинка успешно прошла свою сетку, но в полуфинале турнира не сумела обыграть Симону Халеп. Отметим, что украинская теннисистка стала первой в истории Украины, кому удавалось выйти в полуфинал турнира серии Grand Slam.

17-летняя теннисистка ударно провела 2019-й год. До Уимблдона Снигур победила на турнире в Рохэмптоне. Дарья Снигур стала только второй теннисистской в истории Украины, кому удавалось стать победительницей юниорского Уимблдона.

Украинский полузащитник покинул «Генк» и перебрался в Италию. «Аталанта» из Бергамо купила Руслана Малиновского за 15 млн евро.

Успешный сезон главная фехтовальщица Украины продолжила на чемпионаате мира. Ольга Харлан в успешно прошла всю турнирную сетку, а в финале встретилась с принципиальной соперницей - россиянкой Софьей Великой. Главный матч чемпионата украинка выиграл со счетом 15:14 и завоевала золотую медаль.

Это уже четвертая индивидуальная победа Харлан на чемпионатах мира (Будапешт-2013, Казань-2014, Лейцпиг-2017 и Будапешт-2019), еще дважды она выигрывала мировое первенство в составе украинской команды.

Успешные выступления Ольги Харлан поддержали мужчины-шпажисты. Команда во главе с Богданом Никишиным завоевала серебряные медали, уступив в финале команде Франции (37:45). Состав сборной Украины: Богдан Никишин, Роман Свичкарь, Анатолий Герей, Игорь Рейзлин.

Также бронзовые медали в личных соревнованиях завоевали Игорь Рейзлин и Елена Кривицкая.

Киевское «Динамо» оказалось сильнее донецкого «Шахтера» в первом матче сезона 2019/20. В матче за Суперкубок Украины динамовцы победили со счетом 2:1. Решающий матч забил Денис Гармаш.

Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на чемпионате мира, который проходил в южнокорейском Кванджу. В финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем Романчук показал второй результат, проиграв лишь немцу Флориану Веллброку. Позже Михаил установил рекорд Кубка мира 23-летний украинский пловец завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе. Украинец проплыл 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61 и установил рекорд соревнований.

АВГУСТ

Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик заняли первое место в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте. Также золотую медаль завоевала 17-летняя София Лисун. А Олег Колодий стал серебряным призер в индивидуальных соревнованиях на 1-метровом трамплине (381.50 баллов). Настоящий фурор произвел 13-летний украинец Алексей Середа, который завоевал золото в прыжках с 10-метровой вышки.

Украинская биатлонистка Валя Семеренко завоевала золотую медаль в финальной части суперспринта на летнем чемпионате мира-2019 в белорусских Раубичах. В топ-8 финишировали Дарья Блашко и Вита Семеренко.

В весовой категории до 48 кг спортсменка вышла в финал, где оказалась сильнее японки Фуны Тонаки. Билодид победила за счет приема вазари, который провела в самом начале поединка, и этого оказалось достаточно для победы. Отметим, что 18-летняя Билодид стала чемпионкой мира второй год подряд.

Украинский чемпион по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко одержал уверенную победу над Люком Кэмпбеллом. Боксеры оспаривали также вакантный титул чемпиона мира WBC. Единогласным решением судей победил Ломаченко - 119:109, 117:111 и 118:109 .

Украинцу остался один шаг до статуса абсолютного чемпиона мира. Теперь Василию предстоит завоевать последний пояс IBF. За этот титул Василий сразится в 2020-м году против скандального Теофимо Лопеса.

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Украинец в тяжелом объединительном поединке не сумел победить россиянина Артура Бетербиева. Украинец пытался держать на дистанции соперника, но ближе к середине поединка Бетербиев завладел преимуществом и разбивал Гвоздика мощными ударами. В 10-м раунде Александр дважды оказывался в нокадауне и после третьего судья остановил поединок. Гвоздик уступил в поединке и утратил свой титул чемпиона.

Украинская теннисистка вместе с Андреей Клепач стала обладательницей престижного трофея. Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре второй раз подряд.

НОЯБРЬ

Элина Свитолина стала финалисткой Итогового турнира WTA Первая ракетка Украины одной из последних попала на финальный турнир сезона. Прошлогодняя чемпионка, Свитолина сумела дойти до финала, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти - 4:6, 3:6. В итоге украинка завершила сезон на 6-м месте в рейтинге WTA. «Шахтер» обыграл «Динамо». Матч прерывали из-за проявлений расизма Украинское классико в Киеве омрачилось неприятным инцидентом. «Динамо» нужно было побеждать, чтобы сокращать большой разрыв от «горняков» в чемпионате, «Шахтер» хотел реабилитироваться за поражение в Кубке Украины. «Шахтер» быстро вышел вперед и лидировал на протяжении всего матча. Но во втором тайме случился неприятный эпизод. Болельщики «Динамо» скандировали расистские кричалки в адрес Тайсона, который не сдержался и показал им неприличный жест. После этого арбитр приостановил матч и увел команды с поля. Игру продолжили через три минуты, а Тайсон был удален. Позже «Динамо» получило наказание за эту ситуацию. Клуб оштрафовали на 500 тысяч гривен, а также обязали провести матч при пустых трибунах.

ДЕКАБРЬ

Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке в Эстерсунде Новый биатлонный сезон украинские спортсмены начали успешно. Уже на первом этапе лучшая биатлонистка завоевала серебро в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира. Причем Джима стала единственной, кому удалось закрыть все мишени. «Шахтер» опустился в Лигу Европы, «Динамо» бесславно покинуло еврокубки Украинские клубы завершили первую часть евросезона. «Шахтер» до последнего имел шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все решалось в последнем домашнем матче с «Аталантой». «Горнякам» нужно было победить, но итальянская команда была против. «Аталанта», которая большую часть группового этапа была в аутсайдерах, в последнем матче уверенно обыграла «Шахтер» в Харькове (3:0). Поражение поставило крест на выходе в плей-офф. Далее донецкий клуб продолжит выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала турнира «Шахтер» сыграет с «Бенфикой». В плей-офф ЛЕ могло быть две команды, но киевское «Динамо» печально закончило свои выступления. Все решалось в киевском матче с «Лугано». Киевляне попали в, казалось бы, полностью проходную группу (Коппенгаген, Мальме, Лугано), не смогли занять и второго места. В последнем, домашнем, матче «Динамо» нужно было побеждать швейцарцев, но киевляне были и вовсе близки к поражению. Лишь на последних минутах от позора команду спас Виктор Цыганков. В итоге «Динамо» сыграло вничью в последнем матче и заняв третью позицию в группе, завершило еврокампанию Беседин провалил допинг-тест Как вишенка на торте неудачного года для «Динамо» - возможная дисквалификация Артема Беседина. Форвард прошел тестирование после матча Лиги Европы с «Мальме», которое выявило запрещенные препараты. Пока Беседин получил 30-дневное отстранение от футбола, но источники утверждают, что игрок может получить более длительную дисквалификацию. Торохтий лишен золотой медали Олимпиады-2012 за допинг Еще одна неприятная ситуация случилась в конце года. Международная федерация тяжелой атлетики на 2 года дисквалифицировала украинца Алексея Торохтия. Также МОК отобрал у украинца золотую медаль Олимпиады-2012. Дисквалификация истекает в декабре 2020 года. Меркушина и Пидручный заняли второе место в Рождественской гонке Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный мощно выступили в Гельзенкирхене, где прошла традиционная Рождественская гонка. Сначала украинский дуэт стал третьим в масс-старте, а потом занял второе место в гонке преследования.

Денис ШАХОВЕЦ и Максим ГАПТАР