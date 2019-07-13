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Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон

Украинская теннисистка обыграла в финале американку Алексу Ноэль

  • 13.07.2019 16:31
  • 5911 просмотров
  • 20 комментариев
Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон
© ITF. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла финальный матч юниорского Уимблдона.
 
В поединке за титул 17-летня украинка в двух сетах обыграла 16-летнюю американку Алексу Ноэль.
 
Уимблдон. Финал юниорского турнира
Дарья Снигур (Украина) – Алекса Ноэль (США) – 6:4, 6:4
 
Отметим, что Дарья проигрывала в каждом из сетов (1:4 и 0:3 соответственно), но в итоге сумела одержать дебютную победу в на юниорских турнирах Grand Slam. 
 
 
Напомним, в финале недавнего юниорского турнира первой категории в Рохэмптоне Снигур также обыграла Ноэль в двух сетах.
 
Ранее 4 украинки играли в финале юниорского Уимблдона: Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016). Победу одержала только Бондаренко.
 
 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Олександр Данник
      Олександр Данник, 13.07.2019 18:01
    0
    Stanislav Matusevych, 13.07.2019 16:46
    Умница Даша! Смогла вернуться в игру в обоих сетах, не сломавшись, и заставив дрогнуть соперницу. Техника и стабильная психика - ее козыри. А вот с мощью нужно что-то делать. Иначе переход во взрослый теннис, решение о котором было Дашей анонсировано перед турниром, может стать очень болезненным.
    Там найбільші проблеми з подачею. Другу на дорослому рівні якась гіпотетична Сабаленка забиватиме навиліт 9 з 10.
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 13.07.2019 17:52
    -2
    Vladdal, 13.07.2019 17:11
    Ага, пойду, наверное, пива куплю
    А я, в чесь перемоги Снігур, піду зажарю пару снігурів.
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    unforgiven Den
      unforgiven Den, 13.07.2019 17:41
    -1
    Браво!Уимблдоннаш
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    Александр Ад
    Александр Ад, 13.07.2019 17:25
    +3
    Очень порадовала!С победой!Слава Украине!
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    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 13.07.2019 17:16
    +3
    Не забывайте, что она играет две недели подряд, при этом турниры не короткие, с "лишними" раундами. Это почти фантастика найти силы выиграть всё.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 17:12
    +3
    Приємно
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    Vladdal
      Vladdal, 13.07.2019 17:11
    +1
    Sashamar, 13.07.2019 17:01
    От не ту кнопку натиснув, а видаляти не можна (до речі, чому?). В цілому для нашіх дівчат вийшов дуже непоганий турнір. Не беру тільки Дашу. І Еліна, будемо відверті, перевершила наші очікування, і Даяна виступила краще за попередні сезони.
    Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
    Ага, пойду, наверное, пива куплю
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.07.2019 17:01
    +11
    От не ту кнопку натиснув, а видаляти не можна (до речі, чому?). В цілому для нашіх дівчат вийшов дуже непоганий турнір. Не беру тільки Дашу. І Еліна, будемо відверті, перевершила наші очікування, і Даяна виступила краще за попередні сезони.
    Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 13.07.2019 16:57
    +5
    Даша - дівчина з характером: двічі по ходу програвала 1:4 та 0:3 і двічі переламувала гру на свою користь !
    Схоже, що у нас з*явилася тенісистка з твердим характером.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.07.2019 16:57
    +4
    В цілому непоганий турнір вийшов
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 13.07.2019 16:55
    +3
    Ого, з 0-4 на 6-4 !!! Оце психологія
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 13.07.2019 16:53
    +5
    Просто ЛУЧШАЯ!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 16:50
    +10
    B0N1K, 13.07.2019 16:43
    Цілком можуть дати наступного року WC в кваліфікацію дорослого турніру
    Усім вітання з 2-ю після Каті Бондаренко українською переможницею юніорського Вімблдону - Дашою Снігур.
    Еліна, Даяна в свій час поступалися тут у фіналах. Тому не будемо зараз оцінювати наскільки готова Снігур для дорослого тенісу, а просто порадіємо за дівчину, її родину, тренера. Дівчина на свому рівні прославляє Україну, вигравши найпрестижніший юніорський шлем.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.07.2019 16:46
    +11
    Умница Даша! Смогла вернуться в игру в обоих сетах, не сломавшись, и заставив дрогнуть соперницу. Техника и стабильная психика - ее козыри. А вот с мощью нужно что-то делать. Иначе переход во взрослый теннис, решение о котором было Дашей анонсировано перед турниром, может стать очень болезненным.
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 13.07.2019 16:43
    +3
    Саша Зардунов, 13.07.2019 16:35
    Кстати, теперь ее могут пригласить на Большой шлем
    Цілком можуть дати наступного року WC в кваліфікацію дорослого турніру
    Ссылка
    reflexia
      reflexia, 13.07.2019 16:43
    +3
    УРААААААААА
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 13.07.2019 16:35
    +5
    С победой!
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 13.07.2019 16:35
    +7
    Кстати, теперь ее могут пригласить на Большой шлем
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 13.07.2019 16:34
    +3
    Чего то я был уверен что Даша выиграет. Большой молодец
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 13.07.2019 16:33
    +6
    Умница, все по делу...
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.07.2019 17:01
    +11
    От не ту кнопку натиснув, а видаляти не можна (до речі, чому?). В цілому для нашіх дівчат вийшов дуже непоганий турнір. Не беру тільки Дашу. І Еліна, будемо відверті, перевершила наші очікування, і Даяна виступила краще за попередні сезони.
    Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.07.2019 16:46
    +11
    Умница Даша! Смогла вернуться в игру в обоих сетах, не сломавшись, и заставив дрогнуть соперницу. Техника и стабильная психика - ее козыри. А вот с мощью нужно что-то делать. Иначе переход во взрослый теннис, решение о котором было Дашей анонсировано перед турниром, может стать очень болезненным.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 16:50
    +10
    B0N1K, 13.07.2019 16:43
    Цілком можуть дати наступного року WC в кваліфікацію дорослого турніру
    Усім вітання з 2-ю після Каті Бондаренко українською переможницею юніорського Вімблдону - Дашою Снігур.
    Еліна, Даяна в свій час поступалися тут у фіналах. Тому не будемо зараз оцінювати наскільки готова Снігур для дорослого тенісу, а просто порадіємо за дівчину, її родину, тренера. Дівчина на свому рівні прославляє Україну, вигравши найпрестижніший юніорський шлем.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 13.07.2019 16:35
    +7
    Кстати, теперь ее могут пригласить на Большой шлем
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 13.07.2019 16:33
    +6
    Умница, все по делу...
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 13.07.2019 16:57
    +5
    Даша - дівчина з характером: двічі по ходу програвала 1:4 та 0:3 і двічі переламувала гру на свою користь !
    Схоже, що у нас з*явилася тенісистка з твердим характером.
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 13.07.2019 16:53
    +5
    Просто ЛУЧШАЯ!
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 13.07.2019 16:35
    +5
    С победой!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.07.2019 16:57
    +4
    В цілому непоганий турнір вийшов
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 13.07.2019 17:25
    +3
    Очень порадовала!С победой!Слава Украине!
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 13.07.2019 17:16
    +3
    Не забывайте, что она играет две недели подряд, при этом турниры не короткие, с "лишними" раундами. Это почти фантастика найти силы выиграть всё.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 17:12
    +3
    Приємно
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 13.07.2019 16:55
    +3
    Ого, з 0-4 на 6-4 !!! Оце психологія
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 13.07.2019 16:43
    +3
    Саша Зардунов, 13.07.2019 16:35
    Кстати, теперь ее могут пригласить на Большой шлем
    Цілком можуть дати наступного року WC в кваліфікацію дорослого турніру
    Ссылка
    reflexia
      reflexia, 13.07.2019 16:43
    +3
    УРААААААААА
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 13.07.2019 16:34
    +3
    Чего то я был уверен что Даша выиграет. Большой молодец
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.07.2019 17:11
    +1
    Sashamar, 13.07.2019 17:01
    От не ту кнопку натиснув, а видаляти не можна (до речі, чому?). В цілому для нашіх дівчат вийшов дуже непоганий турнір. Не беру тільки Дашу. І Еліна, будемо відверті, перевершила наші очікування, і Даяна виступила краще за попередні сезони.
    Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
    Ага, пойду, наверное, пива куплю
    Ссылка
    Олександр Данник
      Олександр Данник, 13.07.2019 18:01
    0
    Stanislav Matusevych, 13.07.2019 16:46
    Умница Даша! Смогла вернуться в игру в обоих сетах, не сломавшись, и заставив дрогнуть соперницу. Техника и стабильная психика - ее козыри. А вот с мощью нужно что-то делать. Иначе переход во взрослый теннис, решение о котором было Дашей анонсировано перед турниром, может стать очень болезненным.
    Там найбільші проблеми з подачею. Другу на дорослому рівні якась гіпотетична Сабаленка забиватиме навиліт 9 з 10.
    Ссылка
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