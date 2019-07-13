Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла финальный матч юниорского Уимблдона.
В поединке за титул 17-летня украинка в двух сетах обыграла 16-летнюю американку Алексу Ноэль.
Уимблдон. Финал юниорского турнира
Дарья Снигур (Украина) – Алекса Ноэль (США) – 6:4, 6:4
Отметим, что Дарья проигрывала в каждом из сетов (1:4 и 0:3 соответственно), но в итоге сумела одержать дебютную победу в на юниорских турнирах Grand Slam.
Напомним, в финале недавнего юниорского турнира первой категории в Рохэмптоне Снигур также обыграла Ноэль в двух сетах.
Ранее 4 украинки играли в финале юниорского Уимблдона: Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016). Победу одержала только Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
Схоже, що у нас з*явилася тенісистка з твердим характером.
Еліна, Даяна в свій час поступалися тут у фіналах. Тому не будемо зараз оцінювати наскільки готова Снігур для дорослого тенісу, а просто порадіємо за дівчину, її родину, тренера. Дівчина на свому рівні прославляє Україну, вигравши найпрестижніший юніорський шлем.
Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
Еліна, Даяна в свій час поступалися тут у фіналах. Тому не будемо зараз оцінювати наскільки готова Снігур для дорослого тенісу, а просто порадіємо за дівчину, її родину, тренера. Дівчина на свому рівні прославляє Україну, вигравши найпрестижніший юніорський шлем.
Схоже, що у нас з*явилася тенісистка з твердим характером.
Вшануймо нашіх дівчат, бо вони того варті!
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