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Снигур выиграла юниорский турнир в Англии

Украинская теннисистка в финале легко одолела соперницу из США

  • 06.07.2019 13:50
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Снигур выиграла юниорский турнир в Англии
© ITF. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур, посеянная под 15-м номером, выиграла финал соревнований ITF World Tennis Tour Juniors первой категории, которые проходили в английском Рохэмптоне.
 
Украинка в финале обыграла восьмую сеяную Алексу Ноэль из США.
 
Рохэмптон. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Алекса Ноэль (США) – 6:1, 6:2
 
«Сейчас я очень счастлива, потому что это мой первый титул первой категории. Моя карьера складывается очень хорошо. Трава - мое любимое покрытие», – сказала Снигур.
 
Напомним, с понедельника Дарья стартует в основной сетке юниорского Уимблдона.
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Источник — ITF

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