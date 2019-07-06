Снигур выиграла юниорский турнир в Англии

Украинская теннисистка Дарья Снигур, посеянная под 15-м номером, выиграла финал соревнований ITF World Tennis Tour Juniors первой категории, которые проходили в английском Рохэмптоне.
Украинка в финале обыграла восьмую сеяную Алексу Ноэль из США.
Рохэмптон. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Алекса Ноэль (США) – 6:1, 6:2
«Сейчас я очень счастлива, потому что это мой первый титул первой категории. Моя карьера складывается очень хорошо. Трава - мое любимое покрытие», – сказала Снигур.
Напомним, с понедельника Дарья стартует в основной сетке юниорского Уимблдона.
Источник — ITF
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