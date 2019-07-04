Уимблдон. Украинские юниоры узнали соперников

В основной сетке юниорского Уимблдона выступят четыре представителя Украины. В мужском разряде нашу страну представят Илья Белобородько (18 лет) и Эрик Ваншельбойм (18), в женском – Дарья Снигур (17) и Любовь Костенко (16).
Белобородько в первом матче сразится против 17-летнего Элиота Спиззирри из США.
Ваншельбойм на старте померяется силами с 17-летним Леандро Риеди из Швейцарии.
Снигур начнет турнир матчем против 17-летней Камилы Бартоне из Латвии, посеянной под 11-м номером.
Костенко сыграет с 18-летней Эбигэйл Форбс из США.
Ранее Снигур вышла в финал юниорского турнира в Англии.
Источник — Twitter
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