Снигур вышла в финал юниорского турнира в Англии

Украинская теннисистка Дарья Снигур, посеянная под 15-м номером, пробилась в финал соревнований ITF World Tennis Tour Juniors первой категории, который продолжается в английском Рохэмптоне.
Украинка в полуфинале обыграла спортсменку из Франции Диан Парри со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.
Украинка в полуфинале обыграла спортсменку из Франции Диан Парри со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.
Дарья вышла в свой первый финал на юниорском уровне в этом году. Ранее 17-летняя киевлянка была полуфиналисткой Australian Open и дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос.
Соперница Снигур по финалу определится в противостоянии американских спортсменок Алексы Ноэль (8-й номер посева) и Харрикейн Тайры Блек (5-й номер посева).
Источник — Большой теннис Украины
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