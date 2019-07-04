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Снигур вышла в финал юниорского турнира в Англии

Дарья пробилась в свой первый финал ITF на юниорском уровне в этом году

  • 04.07.2019 15:59
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Снигур вышла в финал юниорского турнира в Англии
© БТУ. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур, посеянная под 15-м номером, пробилась в финал соревнований ITF World Tennis Tour Juniors первой категории, который продолжается в английском Рохэмптоне.

Украинка в полуфинале обыграла спортсменку из Франции Диан Парри со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.
 
Дарья вышла в свой первый финал на юниорском уровне в этом году. Ранее 17-летняя киевлянка была полуфиналисткой Australian Open и дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос.
 
Соперница Снигур по финалу определится в противостоянии американских спортсменок Алексы Ноэль (8-й номер посева) и Харрикейн Тайры Блек (5-й номер посева).
 
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Источник — Большой теннис Украины

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