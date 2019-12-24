ТаТоТаке: У Беседина нашли допинг, а не наркотики

В пятницу появилась информация о том, что форвард «Динамо» Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с «Мальме».

В очередном выпуске ток-шоу «ТаТоТаке» ведущий Сергей Болотников поделился своей информацией по данному делу:

«Информации очень мало, все очень секретно. Ходят слухи, что он может получить 4 года, но это максимально возможный срок. Такое наказание дают, если человек отказался пройти допинг-тест.

Но, по моей информации, все было нормально, и он прошел допинг-тест. У него нашли какие-то запрещенные вещества. По моей информации, это точно не наркотики, а допинг».

Вскоре УЕФА объявит дату рассмотрения дела Беседина.