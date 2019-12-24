ТаТоТаке: У Беседина нашли допинг, а не наркотики

В пятницу появилась информация о том, что форвард «Динамо» Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с «Мальме».
В очередном выпуске ток-шоу «ТаТоТаке» ведущий Сергей Болотников поделился своей информацией по данному делу:
«Информации очень мало, все очень секретно. Ходят слухи, что он может получить 4 года, но это максимально возможный срок. Такое наказание дают, если человек отказался пройти допинг-тест.
Но, по моей информации, все было нормально, и он прошел допинг-тест. У него нашли какие-то запрещенные вещества. По моей информации, это точно не наркотики, а допинг».
Вскоре УЕФА объявит дату рассмотрения дела Беседина.
Источник — ТаТоТаке
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и после какого раза из 4 х была проведена такая проверка , а то я что то найти не могу
Для примера у шахты на потоке допинг был и множество пойманных как нигде и что?
скорее всего что с ним что без него - эффект одинаков
скорее всего что с ним что без него - эффект одинаков
Играл бы другой форвард, скажем с лугуано, и вполне возможно что дк дальше прошло бы, а это уже пусть и незначительный, но + поиграть в евровесне.
Да и вообще игрок он феноменальный по всем показателям, как попал в основу и задержался - загадка природы просто-таки, с его то статистикой, хотя если вспомнить того же Сабо который рассказывал что Тотти не подошел бы ДК потому как у него много брака, то стает на место чего некоторые поленья играют у нас, вместо того что б получать результат.
Играл бы другой форвард, скажем с лугуано, и вполне возможно что дк дальше прошло бы, а это уже пусть и незначительный, но + поиграть в евровесне.
Да и вообще игрок он феноменальный по всем показателям, как попал в основу и задержался - загадка природы просто-таки, с его то статистикой, хотя если вспомнить того же Сабо который рассказывал что Тотти не подошел бы ДК потому как у него много брака, то стает на место чего некоторые поленья играют у нас, вместо того что б получать результат.
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