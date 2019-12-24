ТаТоТаке: У Беседина нашли допинг, а не наркотики

Подробности дела Артема Беседина

  • 24.12.2019 18:21
  • 4373 просмотра
  • 18 комментариев
ТаТоТаке: У Беседина нашли допинг, а не наркотики
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

В пятницу появилась информация о том, что форвард «Динамо» Артем Беседин провалил допинг-тест после матча с «Мальме».

В очередном выпуске ток-шоу «ТаТоТаке» ведущий Сергей Болотников поделился своей информацией по данному делу:

«Информации очень мало, все очень секретно. Ходят слухи, что он может получить 4 года, но это максимально возможный срок. Такое наказание дают, если человек отказался пройти допинг-тест.

Но, по моей информации, все было нормально, и он прошел допинг-тест. У него нашли какие-то запрещенные вещества. По моей информации, это точно не наркотики, а допинг».

Вскоре УЕФА объявит дату рассмотрения дела Беседина.

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Источник — ТаТоТаке

(15 голосов)

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Комментарии
    Manticora
      Manticora, 24.12.2019 19:33
    0
    У Россиян тоже был допинг а не наркотик!! И что теперь пусть дальше Х У Я рят мельдоний свой?? или что там они жрали...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.12.2019 19:32
    -1
    George Abuladze, 24.12.2019 19:29
    Смешно такое читать, прям как в Раше, ну нашли, и что такого, все сейчас допинг принимают. Та нужно всю команду проверить, игрока и докторов Динамо на полиграф срочно, и выгнать с работы, так нет, пытаются все замять, перевести в шутки. Вы понимаете что теперь каждая команда соперник в еврокубках будет подавать жалобу после проиграша на использование игроками допинга
    а что там результаты всей команды в шахтере показали ?
    и после какого раза из 4 х была проведена такая проверка , а то я что то найти не могу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.12.2019 19:31
    -1
    George Abuladze, 24.12.2019 19:29
    Смешно такое читать, прям как в Раше, ну нашли, и что такого, все сейчас допинг принимают. Та нужно всю команду проверить, игрока и докторов Динамо на полиграф срочно, и выгнать с работы, так нет, пытаются все замять, перевести в шутки. Вы понимаете что теперь каждая команда соперник в еврокубках будет подавать жалобу после проиграша на использование игроками допинга
    Что за вздор?
    Для примера у шахты на потоке допинг был и множество пойманных как нигде и что?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.12.2019 19:30
    -1
    Bobyk, 24.12.2019 19:26
    они даже под допингом играют так, что кровь из глаз. Шли бы на завод, дармоеды
    Не в коня корм
    скорее всего что с ним что без него - эффект одинаков
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.12.2019 19:30
    -1
    Bobyk, 24.12.2019 19:26
    они даже под допингом играют так, что кровь из глаз. Шли бы на завод, дармоеды
    Не в коня корм
    скорее всего что с ним что без него - эффект одинаков
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 24.12.2019 19:29
    -1
    Смешно такое читать, прям как в Раше, ну нашли, и что такого, все сейчас допинг принимают. Та нужно всю команду проверить, игрока и докторов Динамо на полиграф срочно, и выгнать с работы, так нет, пытаются все замять, перевести в шутки. Вы понимаете что теперь каждая команда соперник в еврокубках будет подавать жалобу после проиграша на использование игроками допинга
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.12.2019 19:29
    0
    Возможно прозвучит банально, но все что не делается - к лучшему.
    Играл бы другой форвард, скажем с лугуано, и вполне возможно что дк дальше прошло бы, а это уже пусть и незначительный, но + поиграть в евровесне.
    Да и вообще игрок он феноменальный по всем показателям, как попал в основу и задержался - загадка природы просто-таки, с его то статистикой, хотя если вспомнить того же Сабо который рассказывал что Тотти не подошел бы ДК потому как у него много брака, то стает на место чего некоторые поленья играют у нас, вместо того что б получать результат.
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 24.12.2019 19:26
    -2
    они даже под допингом играют так, что кровь из глаз. Шли бы на завод, дармоеды
    Ссылка
    Aleks Maydan
    online
    Aleks Maydan, 24.12.2019 19:10
    0
    Можна навіть не сумніватись що все "Динамо" приймає "таблеточки"...А як же вони будуть грати без "фарми"?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.12.2019 19:05
    0
    А так, скорее это команды уровня пердива
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.12.2019 19:04
    0
    Zport., 24.12.2019 18:54
    Та ну. Он молодой ещё. Будет потом играть. Но не в Динамо уже
    Будет в условной Ворскле в лучшем случаи, глядя на то, что в ДК он дерево деревом, а тут ещё два года без футбола.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.12.2019 19:01
    0
    Zport., 24.12.2019 18:54
    Та ну. Он молодой ещё. Будет потом играть. Но не в Динамо уже
    Он сейчас не топ, а что с ним будет через 2 года простоя? Кому он будет нужен?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 24.12.2019 18:54
    -2
    ihor7003, 24.12.2019 18:49
    2 года дадут как пить дать! И если Динамо от него откажется, то может и закончить выступления на профуровне
    Та ну. Он молодой ещё. Будет потом играть. Но не в Динамо уже
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.12.2019 18:49
    +1
    2 года дадут как пить дать! И если Динамо от него откажется, то может и закончить выступления на профуровне
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 24.12.2019 18:44
    -1
    Не дуже зловживає. Два роки не більше дадуть.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 24.12.2019 18:44
    -2
    Я бы ох*ел если бы у него нашли наркотики )))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.12.2019 18:34
    -3
    Ну, як на мене, то краще б це були наркотики, тобто лише момент слабкості, а не свідоме вживання заборонених речовин задля покращення власних результатів.
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    Foxsa17
      Foxsa17, 24.12.2019 18:25
    0
    а допінг це мало?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.12.2019 18:49
    +1
    2 года дадут как пить дать! И если Динамо от него откажется, то может и закончить выступления на профуровне
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 24.12.2019 19:33
    0
    У Россиян тоже был допинг а не наркотик!! И что теперь пусть дальше Х У Я рят мельдоний свой?? или что там они жрали...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.12.2019 19:29
    0
    Возможно прозвучит банально, но все что не делается - к лучшему.
    Играл бы другой форвард, скажем с лугуано, и вполне возможно что дк дальше прошло бы, а это уже пусть и незначительный, но + поиграть в евровесне.
    Да и вообще игрок он феноменальный по всем показателям, как попал в основу и задержался - загадка природы просто-таки, с его то статистикой, хотя если вспомнить того же Сабо который рассказывал что Тотти не подошел бы ДК потому как у него много брака, то стает на место чего некоторые поленья играют у нас, вместо того что б получать результат.
    Ссылка
    Aleks Maydan
    online
    Aleks Maydan, 24.12.2019 19:10
    0
    Можна навіть не сумніватись що все "Динамо" приймає "таблеточки"...А як же вони будуть грати без "фарми"?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.12.2019 19:05
    0
    А так, скорее это команды уровня пердива
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.12.2019 19:04
    0
    Zport., 24.12.2019 18:54
    Та ну. Он молодой ещё. Будет потом играть. Но не в Динамо уже
    Будет в условной Ворскле в лучшем случаи, глядя на то, что в ДК он дерево деревом, а тут ещё два года без футбола.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.12.2019 19:01
    0
    Zport., 24.12.2019 18:54
    Та ну. Он молодой ещё. Будет потом играть. Но не в Динамо уже
    Он сейчас не топ, а что с ним будет через 2 года простоя? Кому он будет нужен?
    Ссылка
    Foxsa17
      Foxsa17, 24.12.2019 18:25
    0
    а допінг це мало?
    Ссылка
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