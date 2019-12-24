ТаТоТаке. Новые подробности допинг-скандала Беседина

Динамо, Шахтер, сборная Украины, УПЛ и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников обсудили последние горячие новости года и даже придумали подарок под елку для Игоря Суркиса.

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