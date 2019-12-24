ТаТоТаке. Новые подробности допинг-скандала Беседина

Очередной выпуск футбольного ток-шоу

  • 24.12.2019 17:19
  • 3521 просмотр
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ТаТоТаке. Новые подробности допинг-скандала Беседина
© ТаТоТаке

Динамо, Шахтер, сборная Украины, УПЛ и многое другое - Михаил Спиваковский и Сергей Болотников обсудили последние горячие новости года и даже придумали подарок под елку для Игоря Суркиса.

 
01:37 - Допинг-скандал Беседина - новые подробности
04:25 - Русин лучше Беседина
06:16 - Динамо хочет, но не сможет продать легионеров
10:21 - Может ли существовать Динамо без Суркиса
11:38 - Что мы подарили бы Игорю Михайловичу
13:19 - Шахтеру нужно продавать Тайсона прямо сейчас
15:22 - Скандальное фото Зозули - разбираемся, как так получилось
17:17 - Лучшие игроки Украины 2019
21:01 - Заря планирует усиление на трех позициях
21:44 - Благодаря чему Десна держится среди лидеров
23:34 - Заслужили ли Фаворов и Филиппов вызов в сборную
26:02 - Вопросы о ТаТоТаке: как Миша учится на тренерских курсах, что мы читаем и с кем собираемся делать интервью
32:47 - Спиваковский и Болотников рубятся в настольный хоккей
 

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Источник — ТаТоТаке

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