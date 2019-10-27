Людмила Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре

Сегодня Людмила Киченок вместе с Андреей Клепач в финале малого Итогового турнира в Чжухае встречалась с дуэтом Чжаосюань Ян/Инъин Дуань.
Украино-словенский дуэт одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.
Финал
Чжаосюань Ян/Инъин Дуань – Людмила Киченок/Андрея Клепач – 3:6, 3:6
Таким образом, Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре второй раз подряд.
Ранее в полуфинале Киченок и Клепач обыграли дуэт Цзян Синьюй/Тян Цяньхуэй.
Статистика матча:
Источник — Sport.ua
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