Людмила Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре

Десна дійсно народна команда, а "Лімо" Львів -отстой. Пора такому "клубу" на який не ходе вболюва...

Так в Африці навіть тенісних кортів немає, де їй тренуватися)))

Иронизируете? Не японка ж она. Даже сами японцы ее не воспринимают. Живет в США, японского не зна...

он так не говорил даун

12:00 — AdvocatusDei

штук пять динамо закинет

11:54 — MetalKH

Обязательно в разное время должны играть? В Германии почти все субботние матчи в 16-30 начинаются...

11:53 — MetalKH

Донецкой алкашне, после боярышника, и не такое кажется