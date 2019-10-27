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Людмила Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре

Украинка вместе с Андреей Клепач стала обладательницей престижного трофея

  • 27.10.2019 11:28
  • 934 просмотра
  • 1 комментарий
Людмила Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре
© БТУ. Людмила Киченок

Сегодня Людмила Киченок вместе с Андреей Клепач в финале малого Итогового турнира в Чжухае встречалась с дуэтом Чжаосюань Ян/Инъин Дуань.

Украино-словенский дуэт одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

Финал

Чжаосюань Ян/Инъин Дуань – Людмила Киченок/Андрея Клепач – 3:6, 3:6

Таким образом, Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре второй раз подряд.

Ранее в полуфинале Киченок и Клепач обыграли дуэт Цзян Синьюй/Тян Цяньхуэй.

Статистика матча:

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 27.10.2019 11:46
    +1
    Смотрел эту игру.Люда в паре ведущая.Если бы так играла в одиночных играх ее ожидали бы серьезные успехи.
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 27.10.2019 11:46
    +1
    Смотрел эту игру.Люда в паре ведущая.Если бы так играла в одиночных играх ее ожидали бы серьезные успехи.
    Ссылка
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