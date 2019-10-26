Киченок/Клепач – Ян/Дуань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 27 октября, украинская парница Людмила Киченок сыграет финальный поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка сразится против китайского тандема Чжаосюань Ян / Инъин Дуань. Встреча начнется в 09:30 по Киеву.
Напомним, Людмила Киченок является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году она выиграла титул в паре со своей сестрой Надеждой.
Плеер будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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