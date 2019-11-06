Ваншельбойм заявлен на челленджер в Индии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм сыграет на турнире категории ATP Challenger в Индии.
18-летний теннисист проходит в заявку турнира «KPIT-MSLTA Challenger», который состоится с 11 по 17 ноября.
Pune update:— Other List Updates (@OtherLists) 6 листопада 2019 р.
OUT: Grills, Castelnuovo
IN: Gautier, Vanshelboim
Next: Kalovelonis
Источник — Sport.ua
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