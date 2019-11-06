Ваншельбойм заявлен на челленджер в Индии

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ОФИЦИАЛЬНО: Ракицкий ушел из сборной Украины 13:43 — mony65 это вс что онем можно вспомнить-ПЕРЕДАЧИ? 13:42 — Andriy Bilozir По такой логике тебе б было желательно укр.мову выучить 13:42 — Maxfemix зачем писать про раХицкого и московию ??? Новостей не хватает из нормальных стран /чемпионатов ? 13:42 — name_footbol Подразумеваю с Донбасса, приехал сюда работать! А почему не в рашку?

Динамо Загреб - Шахтар. Надважлива битва під хорватським дощем 13:42 — kvlad200760 А щоб на тебе балкон впав!!!

Динамо З – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 13:42 — Ukraine Аналізувати можна буде по факту, скільки коштів клуб заробив в Лч та скільки заробило ДК в ЛЄ.

Зинченко – о решении Ракицкого покинуть сборную: «Легенда» 13:42 — Evgene Boykinyuk а чтобы изменилось не перейди он в зенит, война бы прекратилась? 13:42 — Alex86 1 Та да, скорее всего с тобой уместнее сравнивать